din 8 ianuarie începe încasarea impozitelor locale pe anul 2024 La nivelul Unității Administrativ Teritoriale Râmnicu Vâlcea, impozitele și taxele pentru anul 2024 se vor putea plăti începând de luni, 8 ianuarie. Pentru al patrulea an consecutiv, nivelul obligațiilor datorate bugetului local nu a fost majorat, singura majorare pentru anul 2024 (adoptată în HCL nr….

BroBots Arena League Meet – competiție FTC organizată de echipa de robotică a Colegiului Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea

FIRST Tech Challenge România în sezonul 2023/2024 CENTERSTAGE℠ by RTX se anunță a fi un sezon de robotică unic, ce îmbină armonios tehnologia cu arta, pentru a ne oferi un spectacol contra-cronomentru. Inovația este vedeta sezonului FTC #CENTERSTAGE. Elevii FIRST Tech Challenge din întreaga lume vor aplica abilitățile creative STEAM pentru a construi roboți performanți…

