Adevărul este că România are o fereastră scurtă de timp pentru a demonstra seriozitate. Deficitul trebuie redus nu doar prin tăieri simbolice, ci printr-o reformă reală a fiscalității – una care să aducă venituri sustenabile, fără a sufoca mediul de afaceri. Stabilitatea politică trebuie consolidată, iar populismul economic ținut sub control.

Riscurile sunt multiple. Un eșec în a implementa măsurile fiscale promise, o deteriorare suplimentară a balanței comerciale, sau o deraiere politică în an electoral ar putea fi exact scânteia care reaprinde criza. Un downgrade la „junk” ar însemna dobânzi mai mari la datoria publică, retrageri de capital, dificultăți de finanțare externă și, în ultimă instanță, pierderea parțială a accesului la piețele internaționale.

Totuși, avertismentele rămân pe masă. Agențiile de rating nu au revenit la o perspectivă stabilă, ci mențin România în zona gri – la doar un pas de retrogradare. Cu alte cuvinte, am evitat o criză, dar nu am ieșit din pericol. Suntem încă în teritoriul fragil al încrederii condiționate.

România a evitat, deocamdată, retrogradarea ratingului la „junk”. Dar cu ce preț? În ultimele luni, am fost cât pe ce să fim retrogradați de marile agenții de rating internaționale la acel prag de jos unde investitorii instituționali încep să evite titlurile de stat, iar costurile de finanțare cresc exploziv. Pentru o economie deja fragilizată de deficite bugetare record și de instabilitate politică, acest lucru ar fi însemnat un adevărat cutremur. Politicienii au fost la un pas să dea cu țara de gard. Dar pericolul nu a trecut.

