Concluzii la final de proiect Erasmus la Școala Gimnazială Sutești

Proiectul nostru SEMVA și-a atins obiectivele și a avut un impact major . Activitățile au fost reușite, am întâlnit partenerii din Franța, atât la începutul proiectului – septembrie 2024 la Bordeaux și la încheierea proiectului- iunie 2025 în România. Am împărtășit experiențe, am vizitat obiective turistice, am interacționat cultural, am promovat, cu mândrie, învățământul românesc, tradițiile și obiceiurile românești.

Reuniune încheiere proiect ,Școala Sutești.

Activitatea de diseminare a avut loc în 19 iunie 2025,la Școala Sutești și a avut ca scop prezentarea activităților și rezultatelor proiectului SPORT Si EDUCATIE : ACELEAŞI VALORI 2023-2-FR01-KA210-SCH-000177895, proiect ce s-a derulat pe o perioada de 1 an

S-au prezentat activitățile ,rezultatele proiectului ,ghidurile de buna practică. Am informat grupul țintă vizat în cadrul activității de diseminare format din manageri, cadre didactice, personal didactic auxiliar, elevi, parteneri și comunitatea locală, care au adus valoare adăugată proiectului.

In cadrul activității de diseminare am utilizat următoarele mijloace de comunicare :

-comunicate, work-shop-uri şi articole de presă, afișe, pliante ,banner ,tricouri personalizate ;

– site-urile web ale proiectului și al școlii permanent actualizate;

www.scoalasutesti.ro Link proiect: https://semva.auxcouleursdudeba.eu/

-paginile Facebook ale proiectului si ale scolii Școala Sutești -jud. Vâlcea și

SEMVA-Sport et Éducation : Mêmes Valeurs

-articole pe platforma Epale

-ghidul Eco –responsabil de diseminare a informațiilor elaborate și furnizate în proiect;

-ghidul resurselor pedagogice, ebook pedagogic Escape Game

-jocul escape game, probe sportive şi probe de cunoștințe.

prof. Vlădescu Ion-director

prof. Zamfir Melania-responsabil diseminare o

Toate documentele și materialele produse în cadrul proiectului sunt licențiate sub licența deschisă Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). „Finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și opiniile exprimate sunt cele ale autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Erasmus+ Franța / Agenția pentru Formare Educațională. Nici Uniunea Europeană, nici Erasmus+ Franța / Agenția pentru Formare Educațională nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.” Acord Erasmus+ nr. 2023-2-FR01-KA210-SCH-000177895.Edu