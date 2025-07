Cele mai interesante hobby-uri de incercat in aceasta vara

Cred ca majoritatea dintre noi asteptam sa vina vara, anotimpul vacantelor si a concediilor. Este o perioada din an in care suntem tentati sa facem mult mai multe lucruri decat toamna sau iarna, de exemplu.

Asadar, indiferent de locul in care te afli, vara ai o multime de hobby-uri interesante pe care le poti incerca, incepand de la jocuri online si pana la gradinarit. Astfel ca, in cele ce urmeaza, vom vorbi despre cateva hobby-uri interesante pentru aceasta vara: jocuri online in zile caniculare, gradinarit, plimbat cu bicicleta, fotografii cu telefonul sau pictura.

Jocuri online in zile caniculare

Chiar in aceasta perioada, zilele sunt extrem de caniculare. De foarte multe ori, in orase precum Bucuresti s-au inregistrat chiar si peste 38 de grade Celsius la umbra. Asadar, e destul de inconfortabil sa iesi afara la orele amiezii. Ce poti face insa pentru a te relaxa?

Eu iti recomand sa te uiti catre domeniul jocurilor online in aceste zile caniculare. Mie de exemplu imi place sa ma joc jocuri de strategie de genul Dota 2 sau jocuri multiplayer precum Counter-Strike 2. Ce poate fi mai frumos decat sa ma joc cu prietenii, de acasa, cu aer conditionat?

Poti incerca si tu aceste jocuri, fiind unele dintre cele mai populare la nivel global. Dota 2 se poate juca atat in mod single player, cat si multiplayer (fie cu prietenii, fie cu alte persoane aleatorii de pe intreg globul). La fel si Counter-Strike 2.

Si daca tot vorbim despre jocuri online, iti propun sa incerci si jocuri de casino online. Da, spun acest lucru deoarece poti juca fara ca tu sa fi nevoit sa depui bani de la tine din buzunar. Cum faci acest lucru? Extrem de simplu. Cauti un operator de jocuri de noroc online legal si vezi daca ofera bonus fara depunere. Un bonus fara depunere iti permite sa joci la un cazino online fara a depune bani. De regula, primesti fie bani bonus, fie rotiri gratuite sau pariuri gratuite daca iti deschizi un cont de joc si daca parcurgi procesul de verificare a identitatii.

La noi in tara exista foarte multe site-uri online specializate in bonusuri de cazino. Daca vrei si tu sa vezi care sunt operatorii ce ofera bonus fara depunere la inregistrare, da click aici.

Gradinarit

Daca stai la casa si ai o gradina, gradinaritul poate reprezenta una dintre cele mai frumoase hobby-uri pentru vara. In primul rand, e benefic pentru sanatate, deoarece esti intr-o continua miscare, deci arzi calorii si imbunatatesti musculatura.

In al doilea rand, ai parte de legume proaspete, sanatoase, fara chimicale. Poti cultiva legume precum rosii, ardei, castraveti, ceapa verde sau chiar ierburi aromatice.

Totusi, nu recomand sa faci acest lucru in mijlocul zilei, deoarece soarele poate fi extrem de puternic. Gradinaritul este recomandat sa fie facut fie dimineata, fie seara.

Plimbari cu bicicleta

Plimbarile cu bicicleta au mai multe avantaje, printre cele mai importante fiind cele pentru sanatate. Mersul pe bicicleta reprezinta o combinatie intre exercitiu fizic si relaxare.

La fel ca la gradinarit, iti propun sa faci plimbari cu bicicleta fie dimineata, fie la apus de seara. Deoarece, ziua in amiaza mare, datorita miscarii poti sa nu acorzi atentie caldurii, iar la final de zi sa observi ca te-ai inrosit extrem de mult sau chiar sa te arzi.

Poti alege fie trasee usoare, urbane, fie trasee montane. Insa pentru cele din urma ar trebui sa ai o conditie fizica buna, deoarece sunt mult mai solicitante decat traseele urbane.

Fotografii cu telefonul

Traim vremuri in care nu mai trebuie sa avem un aparat foto pentru a face fotografii profesionale. In anul 2025, exista o multime de telefoane de tip smartphone cu camere extrem de avansate. Avantajul e ca telefonul este mereu la indemana, astfel ca poti suprinde catre incredibile oriunde te-ai afla.

Poti surprinde cadre din oras, activitati, hobby-uri sau altele, iar editarea fotografiilor o poti face cu programe de tip Adobe Lightroom sau Snapseed.

De exemplu, eu ma duc de foarte multe ori in parc la apus pentru a surprinde cadre foto. Lumina este perfecta la orele de seara. Cadrele mele favorite sunt macro (unde poti fotografia flori sau insecte) si bokeh (unde se focalizeaza obiectul apropiat, iar fundalul este neclar).

Daca nu te pricepi la editare, poti cumpara abonamente premium la programe dedicate, unde poti incarca presetari pe fotografii pentru a le da o noua culoare.

Pictura

Nu trebuie sa fii expert in pictura pentru a incerca sa desenezi cadre urbane sau din natura. Daca nu cunosti prea multe despre pictura, iti recomand sa accesezi platforma Youtube, unde gasesti o multime de tutoriale care te pot ajuta pentru inceput.

De exemplu, anul trecut am stabilit cu prietenii mei sa ne intalnim intr-o zi, la mine pe balcon, pentru a picta un peisaj urban. Castigatorul era cel care reusea sa surprinda cel mai bine imaginea intr-o pictura. Poti face si tu acest lucru daca nu iti place sa pictezi singur.