ÎN ACEASTĂ ZI DIN 1975: SUPORTERII CHIMIEI RÂMNICU VÂLCEA LUAU CU ASALT BUCUREȘTIUL

Am mai scris-o și acum câteva zile, performanța mi se pare uluitoare pentru acele vremuri, atât ca număr, cât și ca imaginare a transportului celor 4,000. Existau două trenuri care plecau spre București, dintre care putea fi folosit doar cel de dis-de-dimineață, la 5,45, având în vedere ora meciului. Și care făcea aproape șase ore până la București ! Autobuze să fi fost tot două, pare-mi-se. Așa că nu rămâne de bănuit decât că majoritatea suporterilor s-au deplasat cu autoturismele. AI estimează un număr de 1500-2000 de autoturisme înmatriculate în Râmnicu Vâlcea la acea vreme. Ceea ce ne conduce la ideea că măcar jumătate dintre ele au luat drumul Capitalei pentru a duce suporterii. Incredibil ! Să spunem că, acum cinzeci de ani, nu însemna deloc un drum ușor, drumul Bucureștiului, mai ales cu traversarea Dealului Negru. Respectiva porțiune de drum se mai numea și „Drumul groazei” sau „Drumul morții”, dacă-mi aduc aminte bine, așa de numeroase erau accidentele atunci pe Dealul Negru. De altfel, doi ani mai târziu, fotbalul își va arăta și partea întunecată, exact acolo. Plecați la Târgoviște, pentru meciul CS Târgoviște – Chimia, doi suporteri vâlceni vor sfârși într-un tragic accident pe Dealul Negru, a cărui amintire bântuie și acum mintea cronicarului.

