Cele mai populare jocuri de noroc în diferite colțuri ale lumii

Mergând peste ocean, în America, e clar că Las Vegas-ul și Atlantic City sunt nume mari când vine vorba de gambling. Aici intri într-o altă lume. Toate luminile, toate reclamele, tot show-ul ăla nebun te fac să te simți ca-n filme. În Vegas, craps-ul e un joc de bază. Auzi toată ziua zarurile cum se rostogolesc pe masa lungă și oamenii cum strigă când văd un 7 sau 11. E un joc destul de zgomotos și e atracția perfectă pentru un grup de prieteni care vor să pună adrenalina la treabă. Dacă ești norocos, dai cu zarurile și te trezești cu o mână lungă de câștiguri. Dacă nu, se supără puțin tovarășii, da’ apoi tot tu te alegi cu glumele și oamenii continuă să-și încerce norocul.

Pe lângă Macao, în alte zone din Asia există Mahjong – da, știu, e asociat și cu jocurile alea pe care le-ai văzut pe net, gen puzzle-uri cu piese identice. Dar Mahjongul tradițional de la ei e mai degrabă un joc de cărți combinat cu piese, se joacă la masă, cu prietenii, și are tactică serioasă la mijloc. E pentru localnici un fel de ritual: bei un ceai, mai schimbi două vorbe, și la final speri să faci combinația câștigătoare. Și să nu te mire dacă-ți zic că se pariază bani serioși la astfel de partide. E un mod de socializare, dar și un mod de a vedea cine-i mai priceput la combinații.

Acum, poate îți sună cunoscut să dai de un joc păcănele prin cartier, unde te pui la aparate și tragi speranțe că-ți faci banul de bere pe seară. Adevărul e că păcănelele sunt peste tot, dar fiecare țară are propria aromă când vine vorba de distracția asta. Unii se laudă cu jocurile tradiționale vechi de sute de ani, alții sunt gata să schimbe totul pentru nou și modern. De-asta zic: hai să aruncăm o privire la cum se joacă-n Asia, Europa și America, să vezi tu ce combinații de noroc și tradiție ies la suprafață.

