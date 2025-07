O lege inițiată de deputatul Neață, aplicată greoi la Vâlcea

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Deputatul social democrat Eugen Neață este autorul unor inițiative legislative care le-au adus beneficii directe, sau indirecte, simplificându-le viața de zi cu zi, de cele mai multe ori. Tocmai de aceea, parlamentarul vâlcean primește multe sugestii noi și noi subiecte pentru ajustări legislative utile pentru cât mai mulți. Cu toate acestea, chiar dacă legislativ pârghiile sunt create, de cele mai multe ori, aplicarea legilor de instituții este întârziată sau anevoioasă. Iată câteva exemple…„Nici astăzi, locuitorii din mediul rural nu sunt mulțumiți de obligațiile birocratice care stau între ei și proprietățile lor forestiere, de exemplu. Ziariștii cu care mă văd periodic, mă alertează că nimic nu s-a schimbat în domeniul firmelor care se ocupă de dezmembrări auto. Resturile de fier sunt tot la vedere și pun în pericol pe cei care trec prin apropiere. Legislația inițiată de mine, adoptată cu ceva timp în urmă este în vigoare, dar nu-și produce efectul dorit. Instituțiile care ar trebui să se ocupe de impunerea noilor reguli legislative se mișcă mai greu. Poate nu-și fac treaba deloc și atunci trebuie determinate să iasă la muncă, pe teren. Acolo se impune respectarea legii, nu la birou. Se întâmplă ca o parte dintre inițiativele legislative la care am lucrat în mandatele mele de deputat să trebuiască să fie urmărite mult timp după ce ele au devenit legi. Fac acest lucru tot timpul și am nevoie să mă întâlnesc cu cât mai multă lume pentru a-mi duce munca la bun sfârșit. De mai bine de opt ani, sunt deputat în Parlamentul României și fac acest lucru cu multă determinare. Nu mi-a plăcut niciodată să mă fac că fac ceva. A fi parlamentar este o muncă destul de solicitantă, iar mie îmi place să muncesc. Comunic, în toate modurile posibile, cu oamenii care au nevoie de munca mea. Nu ratez niciun prilej de a fi printre oamenii simpli, de a-i asculta și de a le povesti cu ce mă ocup, preciza zilele trecute deputatul Eugen Neață .

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții iulie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.