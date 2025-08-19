about ONORANT LOC 7 PENTRU ȘTEFANIA UȚĂ LA ETAPA DIAMOND LEAGUE SILESIA

Participantă pentru prima oară la o etapă a întrecerii atletice Diamond League Silesia, atleta vâlceană Ștefania Uță s-a clasat pe un onorabil loc 7 în proba de 400 metri garduri. Ca și la Tampere, săptămâna trecută, Ștefi a venit tare la final, devansând două alergătoare și încheind cursa cu timpul de 56,35. Olandeza Femke Bol,care…

Astăzi, la invitația președintelui PSD, Sorin Grindeanu, am fost prezent la ședința de coaliție, care s-a desfășurat la sediul Guvernului, în prezența prim-ministrului Ilie Boljan și a reprezentanților tuturor partenerilor de coaliție. Pe lângă punctele stabilite pe ordinea de zi, am avut și o discuție aplicată, legată de continuarea Programului Anghel Saligny, un program național…

about 26 de autobuze electrice vor lega Râmnicul de toate stațiunile vâlcene

Miercuri, 23 iulie, la autobaza ETA de pe strada Depozitelor s-a făcut recepția cantitativă a celor 26 de autobuze electrice marca Granton achiziționate în cadrul proiectului „Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din județul Vâlcea”, finanțat prin PNRR. Pe lângă acestea, în baza aceluiași contract de achiziție, au mai fost livrate 26 de…

Joi, 24 iulie, concurenții celei de a 22-a ediții a Red Bull Romaniacs au ajuns în Râmnicu Vâlcea, la finalul celei mai lungi zile din raliu. Manuel Lettenbichler (Germania, KTM) a fost cel mai rapid atât în prima cât și în a doua zi de off-road, și are un avans de 16min 48sec în fața…

about Manuel Lettenbichler la al șaselea titlu Red Bull Romaniacs

A 22-a ediție a celui mai dificil raliu hard enduro din lume a fost câștigată de bavarezul Manuel Lettenbichler. La clasa Silver, suedezul Eddie Karlsson s-a impus pe o motocicletă electrică, Sam Sunderland a câștigat Adventure Lite, iar Andrea Goga a devenit prima femeie care termină raliul la o clasă Adventure. „Game Changer” (22-26 iulie),…

In plin cod rosu de canicula va propun sa mergem macar cu gandul intr-un tinut ceva mai racoros si sa ne minunam de ineditul unei civilizatii vikinge. Islandezii abia reusesc sa populeze un cartier al Bucurestiului, doua treimi traind in capitala Reykjavik, mai sunt cateva orasele de coasta in nord si cam atat. Cu toate…

about „La obârșie, la izvoare”, două zile de sărbătoare pentru comuna Costești

Ca urmare a unui clip video, apărut și distribuit masiv pe rețelele sociale și preluat și de unele mijloace media naționale, ce are ca subiect o vulpe de la Grădina Zoologică Râmnicu Vâlcea despre care se susține că ar fi într-o stare precară de sănătate și ținută în condiții improprii, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în …

about PRESTATORUL CASNIC – tichete de muncă pentru lucrătorii casnici

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea anunță că, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, s-a creat un cadru legal, clar și accesibil pentru desfășurarea activităților casnice în condiții de legalitate, siguranță și echitate. Această lege are ca obiectiv principal combaterea muncii nedeclarate și oferirea unei…

about CE BINE CĂ EȘTI, DAVID POPOVICI!

Acum două zile, pe ultimii 50 de metri, când David începuse să mărească ritmul, creșteau și decibelii mei în fața televizorului, dar nu reușeam să articulez decât „A, A, A , A” , odată cu fiecare centimetru recuperat. Într-o altă cameră, la televizorul ei, striga și Ionela, se întâmpla un sincron emoțional care depășea cu…

about 10 milioane euro – bani europeni, pentru reabilitarea Clinicii BFT din Călimănești!

Astăzi am semnat contractul de finanțare pentru un proiect extrem de important pentru sănătatea vâlcenilor și nu numai: reabilitarea, modernizarea și dotarea Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Călimănești, o investiție de cca 10 milioane de euro, finanțată prin fonduri europene. Clădirea, cunoscută de mulți drept Vila Oltul, are o istorie de peste…

Organizată sub egida Primăriei Orașului Călimănești si a UAPR la Centrul de Informare turistică Căciulata, în perioada 01.08 – 30.10.2025, cu vernisajul astăzi, de la ora 12, expoziția de pictură și artă decorativă „FANTEZII ESTIVALE” vă propune vizionarea a 50 lucrări de pictură și artă decorativă semnate de Marin Răducu – pictură și Maria Răducu…

Aventura de ACASĂ, parcurs artistic în casele deschise din Greblești, în Ţara Loviștei, continuă şi în acest an. Vă invităm cu drag la Greblești, comuna Câineni, unde veți descoperi un program excepțional ce include expoziții de artă contemporană, ateliere creative pentru copii, concerte, conferințe și lecturi de texte destinate punerii în valoare a bogăției arhitecturii…

Cabinet obstetrică-ginecologie angajeaza asistentă medicală. Activitatea medicală este specifică: consultații, recoltări, ecografii, monitorizări fetale. Programul de lucru este de 9 ore, de luni până vineri, în Rm.Vâlcea. Vă aşteptăm CV-ul la: gtudor_bogdan@yahoo.com

about Magazinele DIANA își continuă expansiunea în județul Gorj. Cel de-al 92-lea magazin din rețea s-a deschis, la Târgu Cărbunești

Rețeaua Magazine DIANA își consolidează prezența în județul Gorj, deschizând porțile celui de-al 8-lea magazin din județ, la Târgu Cărbunești. Situat pe Strada Trandafirilor, nr. 2, noul spațiu de peste 420 mp este gândit să aducă mai aproape de comunitate un comerț funcțional și bine adaptat nevoilor cotidiene. Sortimentația cuprinde peste 6000 de articole și…

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a făcut o treabă deșteaptă, comandând un sondaj de opinie care să reflecte nostalgia după comunism. Este genul de sondaj cu rezultat previzibil, dar de care tuturor ne este frică, de parcă subconștientul ar da o smetie realității. Peste 60% dintre români consideră că Ceaușescu…

about Se lucrează la primul tunel de autostradă din Vâlcea!

Astăzi am fost pe șantierul Secțiunii 2 Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu– Pitești, în zona Robești, acolo unde au început lucrările la primul tunel de pe raza județului Vâlcea, în lungime de 900 de metri. În prezent, se lucrează la ambele capete ale tunelului și se execută lucrări de consolidare a versantului. Pe lângă tunel, se…

Primăria orașului Călimănești vă invită, în perioada 15–17 august 2025, la ediția a 57-a a Festivalului Național de Folclor „Cântecele Oltului”, un eveniment de tradiție care, de peste cinci decenii, susține și promovează patrimoniul cultural imaterial al zonelor riverane Oltului. Inițiat în vara anului 1968, la Făgăraș, festivalul a fost conceput ca o manifestare culturală…

După Sibiu, Făgăraș, Râșnov, Vama Buzăului, Baia Mare și Câmpulung Moldovenesc, sub directa organizare a Asociației „WildSport” Rm. Vâlcea , Expoziția de Fotografie cu Tematică Montană „Om și Munte” ajunge în Județul Vâlcea. Expoziția poate fi vizitată în perioada 12 -21 August 2025, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Rm. Vâlcea, din strada Carol l –…

Astăzi am avut bucuria de a le primi la Consiliul Județean Vâlcea pe Ștefania Uță, campioană europeană la 400 m garduri, și pe antrenoarea sa, Alina Enescu, după performanța extraordinară obținută la Campionatul European U20 din Finlanda. La doar 17 ani, Ștefania ne-a oferit tuturor o lecție de ambiție și determinare, câștigând medalia de aur…

Fosa septica 2000 litri – soluția compactă și eficientă pentru gospodării moderne În zonele în care nu există acces la rețeaua publică de canalizare, soluțiile individuale de tratare a apelor uzate sunt esențiale. Una dintre cele mai populare și eficiente opțiuni este fosa septică de 2000 litri. Acest model este ideal pentru locuințele de dimensiuni…

about 26 de microbuze electrice, pentru transportul elevilor vâlceni!

Luni, la Muzeul Satului Vâlcean, au fost predate toate cele 26 de microbuze electrice pentru transportul școlar, achiziționate de Consiliul Județean Vâlcea, printr-un proiect cu fonduri europene (PNRR). Primele 8 microbuze au fost repartizate în urmă cu trei săptămâni comunelor Stoilești, Vaideeni, Lungești, Tomșani, Stoenești, Dănicei, Bujoreni și Popești. Tot la începutul săptămânii au fost…

about SECETA REDUCE REZERVELE DE APA DIN VÂLCEA!

• APAVIL face un apel către toate UAT-urile din aria sa de operare să consume rațional apa potabilă Având în vedere perioada de secetă pe care o traversăm, consumul mare de apă înregistrat la nivelul fiecărei localități, precum și secarea unor surse de suprafață și diminuarea considerabilă a debitului surselor subterane de pe teritoriul județului…

about Eugen Neață – un «ambasador» al turismului vâlcean

În activitatea sa din Parlamentul României, nu de puține ori, deputatul Eugen Neață s-a transformat într-un ambasador al turismului din Vâlcea, a inițiat și susținut în fața colegilor săi inițiative legislative care să aducă beneficii operatorilor din turismul județului nostru și nu numai. „Verile vâlcene sunt, de ani și ani, băi de soare și în…

Ieri (08 iulie, n.r.) pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere, de descarcerare și prim ajutor la două accidente produse pe DN 7, ambele pe raza localității Racovița. La primul, produs în după amiaza zilei, echipele operative sosite la fața locului au constatat că în accidentul rutier sunt implicate…

about Anunț privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – Sesiunea 2025

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, Examenul de grad principal – Sesiunea 2025, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și…

about Un polițist și un medic prinși de DGA cu «mâța» în sac

• Față de medicul prins în flagrant, Tribunalul Vâlcea a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procuror și a dispus măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile. Săptămâna aceasta debuta în forță pentru Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea, care, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

• Eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, precum și neîntocmirea planului de urmărire a evoluţiei bolii conform reglementărilor legale constituie contravenții sancționabile cu amenzi cuprinse între 5.000 și 11.000 lei. Conform ultimelor informărilor transmise de CNAS prin intermediul caselor județene de sănătate, concediile medicale se acordă…

about ”Gimnaziștii în acțiune” –proiectul în care elevii de la Școala Gimnazială Alunu transformă știința în experiență

Începând cu primăvara acestui an, elevii de la Școala Gimnazială Alunu descoperă lumea fascinantă a științei prin experimente, demonstrații și activități practice în cadrul proiectului „Gimnaziștii în acțiune” care a reunit profesori și elevi într-un demers comun de învățare activă, interdisciplinară, ce pune accent pe fizică, chimie, biologie, educație tehnologică și nu numai. Echipa de proiect formată din…

• amenzile au depășit 280 mii lei În luna iunie 2025, Serviciul Control Relaţii de Muncă și Compartimentul Muncă Nedeclarată au efectuat 85 controale, fiind dispuse 245 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă. Au fost aplicate…

• pentru titularizare, nota minimă este 7 iar pentru suplinitori – 5 Astăzi (15 iulie n.r.) are loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2025. Proba se ține într-un centru de concurs cu două locații: Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” şi Liceul de…

about Concluzii la final de proiect Erasmus la Școala Gimnazială Sutești

Proiectul nostru SEMVA și-a atins obiectivele și a avut un impact major . Activitățile au fost reușite, am întâlnit partenerii din Franța, atât la începutul proiectului – septembrie 2024 la Bordeaux și la încheierea proiectului- iunie 2025 în România. Am împărtășit experiențe, am vizitat obiective turistice, am interacționat cultural, am promovat, cu mândrie, învățământul…

about Teatrul Anton Pann pe scena celui mai lung festival din România…cu multă «Dragoste»

Timp de 11 săptămâni la Constanța se desfășoară cel mai lung festival de teatru intitulat Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, pe scurt ”SEAS”. Festivalul a început în data de 10 iulie și se va încheia pe 18 septembrie 2025. În cele 11 săptămâni pe scena acestui festival vor urca peste 1500 de artiști din 50…

about Vâlcea va avea 83 de noi dascăli…cu definitivatul luat

Procentul de promovare din sesiunea 2025 (medii mai mari sau egale cu 8 ), înregistrat în județul Vâlcea, în urma desfășurării probei scrise din cadrul Examenului Național pentru Definitivare în Învățământul Preuniversitar, este de 66,94%. Au fost declarați promovați, după înregistrarea și soluționarea contestațiilor, 83 candidații, cu nota de examen între 8 și 10. Pentru…

about Cifrele actuale ale DEZVOLTĂRII județului VÂLCEA: ✅ 88 de proiecte, în valoare de peste 875 MILIOANE EURO!

🔹53 de proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare de peste 630 milioane euro, aflate în diferite stadii de implementare; 🔹35 de proiecte, cu o valoare de peste 243 milioane euro, finanțate din bugetul de stat și bugetul județului Vâlcea. 🔹La acestea se adaugă 9 proiecte aflate în pregătire pentru finanțare europeană de peste 48 milioane…

about Elevele de 10 au fost premiate de primarul Mircia Gutău

Una dintre tradițiile inițiate de Primăria Râmnicului este cea de recompensare a excelenței în educație prin premierea elevilor care au obținut media maximă la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Anul acesta, media 10 a fost obținută de două eleve de la Colegiul Național „Matei Basarab”: Maria Renata Popescu la Evaluare Națională și Maria…

about Impact puternic între o ambulanță și o autoutilitară. O tânără și un copil au ajuns la spital

În această dimineață (29.07, n.r.), polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe drumul național DN 64, pe raza localității Stolniceni. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că o femeie, în vârstă de 48 de ani, aflată la volanul unei autoutilitare, nu ar fi…

about Coasigurații «dispar», personalul monahal va fi pus la plata CASS. Află aici de când?

Începând cu luna august 2025, prin Legea nr. 141/2025, au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare, inclusiv măsuri cu impact în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care, prin implementare, să conducă la sustenabilitate și la asigurarea serviciilor medicale și medicamentelor necesare bolnavilor, precum și la continuitate în acordarea acestora. Asigurați fără plata contribuției…

about ”Gimnaziștii” de la Școala Gimnazială Alunu au atras toate privirile la «𝐈𝐧𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 – 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐚𝐢𝐫»

Proiectul ”Gimnaziștii în acțiune” finanțat prin Fondul Științescu Vâlcea, gestionat de Fundația Comunitară Vâlcea, s-a bucurat de un real succes în cadrul evenimentului Infinity Quest Science Fair– un festival al inovației, tehnologiei și creativității marca Gorj TechLab- care a avut loc pe 28 iulie 2025 la Shopping City Târgu Jiu. Elevii au reprezentat cu entuziasm comunitatea școlară și au demonstrat nu…

Lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, începând din 2014. Acțiunea se adresează tuturor școlilor din învățământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unități școlare și inspectorilor școlari. Implicarea profesorilor și…

about Pacienți din programe de sănătate, la specialist fără trimitere de la medicul de familie

PACIENȚII CU AFECȚIUNI CRONICE ÎNSCRIȘI ÎN ANUMITE PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE VOR PUTEA AJUNGE DIRECT LA MEDICUL SPECIALIST, FĂRĂ A MAI FI NECESAR BILETUL DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE. MĂSURA A FOST OFICIALIZATĂ PRINTR-UN ORDIN COMUN SEMNAT DE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, ALEXANDRU ROGOBETE, ȘI DE PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (CNAS), HORAȚIU…

