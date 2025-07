Parteneriat pentru dezvoltare…energie verde și proiecte majore în județul Vâlcea!

În cadrul vizitei pe care am avut-o ieri la Ministerul Energiei, am discutat despre noi oportunități de investiții în domeniul energiei verzi, dar și despre proiectele importante pe care Consiliul Județean Vâlcea le are deja în derulare.

Avem în implementare un proiect care prevede montarea de panouri fotovoltaice pe toate clădirile instituțiilor aflate în subordinea CJ Vâlcea.

Totodată, coordonăm un alt proiect major, prin care peste 3.000 de familii din județ beneficiază de sprijin financiar pentru montarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare a energiei – o investiție care le va reduce semnificativ costurile cu energia electrică.

Am discutat, totodată, și despre un alt proiect strategic pentru Vâlcea: noua centrală în cogenerare pe care o construim la CET Govora, un proiect de peste 140 de milioane de euro, care va asigura energia termică pentru întreg municipiul Râmnicu Vâlcea.

Deși finanțarea vine prin Ministerul Dezvoltării, consider esențială o bună colaborare și cu Ministerul Energiei, având în vedere importanța acestui proiect pentru județ.

Mulțumesc domnului ministru Bogdan Ivan Gruia pentru dialogul aplicat și pentru deschiderea față de proiectele județului Vâlcea!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea