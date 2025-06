CÂND ÎȚI VINE SĂ DAI AFARĂ TOT DIN TINE, IAR DIN TRIBUNE AUZI GLASUL FĂRĂ DE MILĂ AL ANTRENORULUI: „ÎNCĂ O SERIE DE TREI, UȚĂĂĂĂĂ!

Email the Author

Balcaniada de juniori U20, pe 13 iulie, tot la Craiova, va concura și acolo, pentru că, până la urmă, are de apărat titlul onorific de cea mai bună din Balcani, conform clasamentului întocmit de Federația Europeană.

Lângă ea, Alina e ceva mai volubilă. „ Ne-am apucat și noi serios de treabă, după toate necazurile pe care le-am avut. Ștefi a trecut printr-o gripă B, apoi pneumonie bilaterală, a tras rău, sărăcuța. Dar e puternică fata mea. Acum ne străduim să recuperăm și să intrăm în forma sportivă de competiție, de vreo cinci săptămâni. Clubul CS Vâlcea 1924 ne-a ajutat mult să trecem iarăși peste o perioadă complicată, așa cum am pățit și anul trecut, mulțumim ”.

