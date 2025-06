DUPLEX PIETRARI – BISTRIȚA, CÂȘTIGAT DE PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU. 5-1 CU COZIA CĂLIMĂNEȘTI

Email the Author

Gabriel Săndulescu,

Mitanul doi începe la Pietrari cu gazdele hotărâte să facă uitată prima repriză. Și vine minutul 50, Rotea trage de la vreo 20 metri, lateral dreapta, mingea nu se învârtește în zbor, ăsta nu e un șut, e o rachetă sol-aer, iar proiectilul explodează aproape de vinclul bravului, până atunci, Didoiu. E 1-1 și suntem ca la început, doar că cei de la Cozia au mai puțin de 40 minute disponibile ca să reușească minunea. Scurtă întoarcere la Bistrița. Nimic deosebit, uzură la mijlocul terenului. Iar la Pietrari minunea nu are cum să mai vină, pentru că tot Rotea scapă singur pe stânga și o bagă în plasă, la colțul lung. 2-1 și lucrurile sunt cam clare. Cozia ar vrea, dar nu prea mai poate, abia mai trece centrul terenului, mai ales că a ieșit Marian Ion. Așa că mă întorc pe ecranul telefonului. Tricourile roș-albastre se văd tot mai des în cealaltă jumătate de teren. Corner Vâlcea, respinge portarul, mingea lovește bara, cade pe bară, ce-i acolo, de ce nu intră în poartă, fir-ar ?! În schimb, golurile vin tot aici, pentru că jucătorii din Călimănești se predau, căzuți fizic și psihic și sufocați de atacurile Otăsăului. Marchează Lăzărescu, cu capul, după un corner, apoi Iordache pune 4-1 pe tabelă, din penalty. Ba chiar se face 5-1 în minutul 81, Uță șterge o minge cu călcâiul, aproape neverosimil față de ce s-a jucat în prima repriză. De pe banca Coziei se aude un timid „Ne vedem la Cupa României” , dar nu-l mai aude nimeni pe curajos, pentru că cei din Păușești-Otăsău au declanșat deja petrecerea. Ei sunt campionii județului, ei vor juca barajul de promovare pentru Liga 3, bravo lor, felicitări! Dar cuvinte frumoase și pentru Cozia Călimănești, cât i-a ținut benzina, au fost bine în partidă, de altfel în tot campionatul. Așa că trebuie să-i numesc pe toți cei care au jucat:

La Pietrari, până să înceapă partida, primesc formațiile de la Bistrița. ” Ia să vedem cum joacă Eugen Beza”. Interesant. Serafim pe stânga, probabil urmare a jocului bun cu Alba Iulia. Îi văd și pe Rusu și pe Ivan pe foaia cu titularii, cumva, mă bucur, înseamnă că nu ne vom baricada. Așadar, Gherghuș – Pîrvulescu, Dandea, Sălcianu, Serafim – Dodoi, Brânzan, Ionescu, Zaharia – Rusu, Ivan. Mă uit rapid și la bistrițeni, mai mult după Llulaku și Tavares, mi-e puțin frică de al doilea. Aici, vuvuzelele țipă, tribuna de vizavi s-a umplut. Stau pe marginea terenului, la mijloc, între cele două bănci de rezerve. Oficialii de la Otăsău strigă la ai lor. Sorin Bucuroaia și Mihai Lungan arată tensionați, deși trei puncte și două goluri în plus le-ar permite mai multă liniște. Mă uit în dreapta, la Vasile Ilinca, antrenorul Coziei . Ce jucător bun era când făcea pereche cu Vali Cîrceag la Metalul! Au trecut anii și peste el, semn că banca tehnică nu iartă pe nimeni, indiferent de nivel. Și-i mai vine una neplăcută, când, la încălzire, portarul titular se rupe și trebuie înlocuit. Intră Didoiu. . I /-

Sâmbătă după-amiază, subit, am luat o decizie riscantă. Să ratez complet F4 la handbal feminin, parțial barajul de promovare Bistrița-Vâlcea, pentru a merge la Pietrari pentru Păușești-Otăsău contra Cozia Călimănești, partida decisivă a primei ligi județene. M-au hotărât amintirea plăcută unui foarte vechi meci Berbești-Cālimănesti, de asemenea mare derby județean la acea vreme, plus faptul că detest să văd partide de fotbal transmise pe YouTube, în întregimea lor.

