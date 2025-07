Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

După un sfert de secol, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea are acum o secție de sterilizare adaptată cerințelor actuale din domeniul medical, care respectă toate normele în vigoare privind siguranța și igiena.

Este o investiție majoră, de peste 3,3 de milioane de lei, realizată de Consiliul Județean Vâlcea cu sprijinul Ministerului Sănătății, prin care am reușit nu doar să modernizăm complet spațiul, ci și să dotăm secția cu echipamente performante, conforme celor mai noi standarde europene.

Astăzi am fost la SJU Vâlcea, unde a fost pusă în funcțiune noua Secție de Sterilizare – un obiectiv extrem de important pentru creșterea siguranței pacienților și a calității actului medical.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții iulie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.