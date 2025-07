Al doilea descălecat al lui Florentin Pera la Vâlcea

Email the Author

În noianul actual de întrebări asupra viitorului apropiat, două lucruri sunt certe, după părerea mea. Noul antrenor are dreptate să ceară „sprijinul tuturor – jucătoare, staff, conducere, sponsori și minunații noștri suporteri”. Este un nou început pentru SCM Râmnicu Vâlcea și chiar toată lumea va trebui să tragă la aceeași căruță, să pună umărul la redresarea situației, oricât de clișeistic sună formularea. Al doilea lucru sigur este că va fi teribil de greu de suportat, de către toți, un nou sezon ratat.

Pe de altă parte, SCM Râmnicu Vâlcea a încheiat în degringoladă un sezon despre care nimeni nu a știut să explice de ce evoluțiile deplorabile din Liga Florilor au alternat cu cele bune din Europa. Ezitările conducerii legate de banca tehnică și de unele dintre jucătoare au determinat nesiguranță și instabilitate, ceea ce s-a văzut în clasarea finală. Dar ceea ce îngrijorează cu adevărat este trendul. În ultimii trei ani, locurile 5,6 și 8 în Liga Florilor, toate acestea fac ca amintirea victoriei din 2019 să devină din ce în ce mai blurată. În plus, imaginea echipei s-a deteriorat, în principal din cauza lipsei de comunicare a conducerii. Pentru această criză de rezultate și imagine a fost adus Florentin Pera, în memoria succeselor trecute, dar și a unor legături emoționale cu autoritățile locale niciodată întrerupte.

Înapoi în timp: 19 mai 2019. Sub comanda lui Florentin Pera, SCM Râmnicu Vâlcea realizează surpriza în Liga Florilor. Vâlcencele câștigă campionatul, luând fața CSM București, o formație cu jucătoare cotate superior și cu un buget sensibil mai mare. Că nu a fost o întâmplare, o dovedește sezonul următor. Vâlcea se bate din nou parte în parte cu CSM București, într-un campionat întrerupt, până la urmă, din cauza pandemiei. O convingere pentru acei doi ani: Pera a creat la Râmnicu Vâlcea o echipă foarte solidă, cu care, de altfel, va cuceri și Cupa României în 2020. Va pleca „de acasă”, în 2021, la ȚSKA Moscova, pentru a fi numit, anul viitor, antrenor al naționalei României.

30 martie 2025. SCM Râmnicu Vâlcea învinge Thuringer în returul play-off-ului pentru Final Four al EHF European League, dar ratează calificarea în turneul final de la Graz.

11 februarie 2025. Antrenorul Florentin Pera se desparte de Gloria Bistrița, după șase înfrângeri consecutive. Acesta lasă în urmă, la Bistrița, un loc 3 în Liga Florilor și o finală de EHF European League jucată, într-un an și jumătate.

