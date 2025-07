”Gimnaziștii în acțiune” –proiectul în care elevii de la Școala Gimnazială Alunu transformă știința în experiență

Email the Author

Proiectul este finanțat prin Fondul Științescu Vâlcea , un program dezvoltat de Fundația Comunitară Vâlcea care are scopul de a susține educația STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) prin inițiative inovatoare și colaborative.

Începând cu primăvara acestui an, elevii de la Școala Gimnazială Alunu descoperă lumea fascinantă a științei prin experimente, demonstrații și activități practice în cadrul proiectului „Gimnaziștii în acțiune” care a reunit profesori și elevi într-un demers comun de învățare activă, interdisciplinară , ce pune accent pe fizică, chimie, biologie, educație tehnologică și nu numai.

