Proiect inovativ dedicat disciplinelor STEAM

În continuare vom participa la activitatea de evaluare a proiectului, activitate ce va avea loc la sfarșitul lunii octombrie 2025 la Bilbao, Spania și vom pregăti congresul disciplinelor STEAM, cogres ce va avea loc in martie 2026 la Ramnicu Valcea.

Pană în prezent, Asociația de Tineret Raise your Voice a implementat următoarele activități în cadrul proiectului:

Acest proiect va oferi un hub digital pentru crearea de rețele între participanți (atât studenți, cât și părți interesate); informații lipsă privind nivelul de implementare a STEAM în Europa; numeroase activități de formare adaptate la fiecare țară pentru a stimula integrarea abordărilor STEAM în școlile secundare și de formare profesională, cu activități specifice pentru tinerele femei și elevii din mediul rural; un pilot al săptămânii STEAM la nivelul UE și o foaie de parcurs pentru reproductibilitatea anuală; precum și cursuri de formare de urmărire și orientări privind cerințele minime pentru profesori și manageri educaționali pentru a asigura o educație STEAM în întreaga Europă. În plus, proiectul va disemina și comunica pe larg evenimentele proiectului, rezultatele și constatările, inclusiv elaborarea de recomandări.

Asociatia de Tineret Raise your Voice implementeaza în această perioadă proiectul STEAMBRACE proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Horizon.

