Accidentul mortal de la Târgul Râureni oprește apa caldă în tot Râmnicul

Din cauza gravului accident rutier produs in zona Targului Raureni, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața, au rezultat și 4 fisuri la conducta de agent termic tur primar. Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de reparatii, Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub foma de apa fierbinte si apa calda de consum din data de 30.06.2025, ora 0100 pana in data de 01.07.2025, ora 500. Oprirea agentului termic va afecta distributia de apa calda de consum si apa fierbinte in tot Municipiul Ramnicu Valcea.