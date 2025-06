APAVIL face apel la utilizatorii de apă potabilă: evitați udarea grădinilor și umplerea piscinelor!

Email the Author

Pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă în regim continuu, consumatorii sunt rugați să evite folosirea apei potabile pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil apa din alte surse (fântâni, puțuri etc.) pentru astfel de activități. În caz contrar, se va ajunge, inevitabil, la raționalizarea acestei resurse sau chiar la imposibilitatea operatorului de a asigura continuitatea serviciilor de furnizare a apei potabile.

