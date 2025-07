Cultură-n șură..la Titești

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Cultură’n Șură este o asociație non-profit creată la inițiativa regizorului Victor Olăhuț și are ca principal obiectiv promovarea și dezvoltarea evenimentelor artistice în zonele cu acces limitat la cultură. În cei 13 ani de activitate, Cultură’n Șură a produs 13 spectacole de teatru, a efectuat turnee în peste 100 de localități din toată țara, la care se adaugă participări în festivaluri și numeroase reprezentații în teatrele partenere. Meritele echipei în dezvoltarea și promovarea culturii în medii defavorizate au fost recunoscute prin acordarea a numeroase distincții dintre care amintim premiul „Open Theatre” oferit de British Council la Gala Premiilor UNITER 2022 sau premiul „Adresarea către publicul tânăr cu acces limitat la cultură” la Gala Premiilor AFCN 2020.

Publicul local nu este străin de prestația Companiei Cultură’n Șură. An de an, trupa de teatru a fost prezentă, la invitația primăriei și a localnicilor, cu spectacolele sale, în curte la nea Miti. A devenit deja o tradiție ca fiecare nou spectacol al companiei să fie prezent și în această locație idilică.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții iulie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.