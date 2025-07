Munții în flăcări, la Câineni

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

În aceste zile toride, încă o problemă a apărut în Nordul județului – un incendiu de vegetație și fond forestier, în localitatea Câineni, de fapt câteva focare, întețite de puterea vântului din zonă. Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru stingerea focului observat, așa cum vă spunea, în fondul forestier al localității Câineni (gol alpin). S-au deplasat forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi și șeful Salvamont Brezoi (cel care a și anunțat incendiul), pentru recunoaștere și evaluare situație. Au fost anunțate Obștile Clăbucet și Valea Lotrului, precum și SVSU Câineni. În zona evenimentului au acționat 14 pompieri și 6 mijloace tehnice, plus 2 civili. Chiar dacă se ajunge greu la locul cu pricina, s-a reușit, cu eforturi supraomenești, localizarea a trei focare și s-a acționat susținut pentru stingerea acestora. Partea mai bună este că în proximitatea focarelor nu sunt gospodării sau construcții. După prima zi de intervenții, focarele nu au fost lichidate. Urmează încă una de luptă cu focul, dar și cu zona greu accesibilă.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții iulie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.