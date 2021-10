about GATA DE START: Vâlcea debutează în Cupa României cu gândul la trofeu!

about Kurtes l-a învins pe Burcea. VÂLCEA MAI ARE TREI «FINALE» până la trofeu!

about NE LUĂM BILETE DE BRĂILA? Vâlcea întâlnește Gloria Buzău, astăzi, de la ora 13.00

about LACRIMI PE PARCHET! Vâlcea a ratat calificarea în semifinalele Cupei după aruncările de la șapte metri

about Sport, culoare și tradiție în „Ținutul Învingătorilor”

about În Râmnicu Vâlcea, s-a dat startul la MARATONUL OLTENIEI

about Burcea să vină cu o traistă mare! Are de luat muuulte goluri de la Vâlcea

about Vâlcea și Craiova au dat-o la „pace” în Sala Traian

about Spectacol în polivalentă: VÂLCEA STINGE «LANTERNA»!

about În fața a câteva sute de spectatori, SCM Râmnicu Vâlcea a învins codașa campionatului

about MINERII DAU SEMNE DE VIAȚĂ chiar de pe «scaunul electric»

about TEO ȘERBAN, vâlceanul care a ajuns la Formula 1!

Recent, am avut surpriza și plăcerea să descoperim că județul nostru are reprezentare într-un sport cu care Vâlcea nu a avut mai deloc tangențe de-a lungul timpului, deși vorbim despre un sport apreciat în țara noastră, care este urmărit, prin intermediul micilor ecrane, destul de mult și în rândul vâlcenilor. Ne referim la cursele automobilistice…

about ANTRENOR NOU la echipa de handbal

about Top 5 Cele mai spectaculoase meciuri de fotbal din istorie

about Municipalele REVIN PE MICILE ECRANE la debutul lui Bent Dahl ca antrenor

Echipa de handbal a Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea are un nou antrenor principal pe banca tehnică în persoana norvegianului Bent Dahl. El l-a înlocuit, zilele trecute, pe Goran Kurtes, chiar dacă sârbul era neînvins la timona echipei râmnicene în primele două etape (remiză cu SCM Craiova și victorie cu CSM Deva).Bent Dahl își va…

about REGULI SPECIALE înaintea meciului cu CSM București. Persoanele nevaccinate SE POT TESTA LA SALA „TRAIAN”

about Cum arată lupta pentru câștigarea Ligii Națiunilor 2021

about Bent Dahl a «resuscitat» MULTINAȚIONALA DE LA VÂLCEA! Handbaliste de șase naționalități au răpus Bucureștiul!

about A recunoscut: DEDU ARE EMOȚII înainte de meciul României cu Insulele Feroe

about VICTORIE MARE pentru tricolore

about PROTEST INEDIT la sediul IPJ Vâlcea

about AȘA SE AȘTEAPTĂ la barieră!?

Că uneori traficul rutier din Râmnicu Vâlcea (ca și din multe orașe din țară) se desfășoară ca într-o junglă cu giboni și … mașini nu mai este o surpriză sau o veste nouă. Dacă vă mai trebuia încă o dovadă pentru ceea ce am scris în rândurile de mai sus (de parcă nu v-ați fi…

about Și ce dacă e periculos!? Vâlcenii nu au deloc grijă pe unde își lasă armele

about La numai 33 de ani, O VÂLCEANCĂ A AJUNS DUPĂ GRATII

about OPT ȘCOLI DIN VÂLCEA au primit calculatoare prin proiectul «Dăm Click pe România»

Din cauza noului val al pandemiei de Coronavirus, școala de acasă va fi din nou o realitate și o problemă pentru școlile și copiii din mediile vulnerabile. Din fericire, Asociația „Ateliere Fără Frontiere” a anunțat că 110 instituții educaționale vor primi, sub formă de donație, 2.000 de calculatoare. Computerele vor ajungi în școlile din întreaga…

about 1.151 DE TINERI VOR SĂ SE FACĂ JANDARMI la Drăgășani. Numărul locurilor disponibile este mult mai redus!

about IN MEMORIAM

about LA VÂLCEA SE MOARE… DE COVID!

about INCENDIU VIOLENT în Capul Dealului

about INTERVENȚIE NOCTURNĂ în județul Olt

about Aniversare culturală: AU TRECUT 53 DE ANI de la înființarea Memorialului „Nicolae Bălcescu”

about FOTO: POLIȚIȘTII ANTICORUPȚIE, din nou în mijlocul vâlcenilor

about DEPUTATUL CAZAN, încântat de modul în care autoritățile din Păușești Măglași au dotat centrul pentru recuperarea medicală a vârstnicilor

about ALARMANT: Trei localități din județ au sărit de 1% rată de infectare!

about CONSILIUL JUDEȚEAN ALOCĂ FONDURI pentru pompierii vâlceni

about MĂCIUCA MULTIMILENARĂ, la vedere chiar în centrul orașului

Muzeul de Istorie Vâlcea a ales, pentru această săptămână, să expună o măciucă din piatră. Aceasta are numărul de inventar A281 și este a omului din Neolitic. Încadrarea inițială în colecția Neolitic nu corespunde epocii din care provine piesa; aceasta datează în epoca bronzului.În literatura de specialitate, aceste piese apar frecvent cu denumirea de „capete…

about Începând cu 11 octombrie, Centrul de Relații cu Utilizatorii Distribuție Oltenia din Râmnicu Vâlcea revine la programul de lucru normal

about GUVERNUL TRIMITE BANI pentru salariile angajaților teatrelor și filarmonicii din Râmnicu Vâlcea

about La Drăgășani, UN PENSIONAR A DECEDAT în ambulanță

about Caut URGENT persoană pentru îngrijire doamnă în vârstă

about RoȘTIRE

about ȘI PORCII TREBUIE SĂ ÎȘI CUNOASCĂ STRĂBUNICII! Registrul Genealogic devine obligatoriu pentru bovine, ovine, caprine și porcine

about Prin aplicarea Legii nr. 197/2021, CET GOVORA PIERDE 20% DIN ANGAJAȚI dintr-un foc!

about Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea

about Doi bărbați din Lăpușata au fost amendați cu 5.000 de lei

about RoȘTIRE

about ASTĂZI VINE AGENTUL TERMIC

Reprezentanții CET Govora ne-au anunțat, duminică seara, că, începând cu ziua de luni, 4 octombrie 2021, societatea va începe să livreze agentul termic în instalațiile vâlcenilor care sunt conectați la încălzirea centralizată. Furnizarea agentului termic vine ca urmare a faptului că temperatura exterioară, între orele 18.00 – 06.00, se situează, trei zile consecutive, sub +10…

about Sediul Serviciului Permise și Înmatriculare a Vehiculelor A FOST MODERNIZAT. Cum arată interiorul?

about RoȘTIRE

Îmi doresc ca undeva la 15 decembrie 2021 să știm clar câți pesediști suntem în Vâlcea, după mai multe alegeri. Unii au mai venit, alții au mai plecat, alții s-au mutat cu școala sau serviciul în alte județe. Între timp am demarat o campanie de primire de noi membri în partid și am constatat cu…

about Trei blocuri din Râmnic RĂMÂN FĂRĂ APĂ RECE

about ÎNCEP LUCRĂRILE pe o porțiune din Calea lui Traian

about GUVERNUL CÎȚU A PICAT!

about TABĂRA DE INSTRUCȚIE EOD la Goranu a ajuns la final

Sub dictonul „Instruiește-te așa cum vei lupta!”, specialiștii din cadrul Grupului 1 EOD au executat tabăra de instrucție EOD în poligonul Complex Goranu. Pe parcursul celor cinci zile, militarii Grupului 1 EOD și-au consolidat cunoștințele teoretice și au pus accent pe menținerea și dezvoltarea deprinderilor practice cu privire la executarea procedurilor și a intervenției EOD,…

about SE OPREȘTE APA pe mai multe străzi din Râmnic

about Program de lucru normal în Centrul de Relații cu Clienții CEZ din Râmnicu Vâlcea

about În Vâlcea AU AJUNS ALȚI BANI pentru investiții realizate prin PNDL

about Normalitatea e departe: ALTE 30 ZILE DE STARE DE ALERTĂ

about PUTEȚI GHICI ce parte din miliardul de lei al lui Cîțu ajunge la Vâlcea?

about „Cine nu are bătrâni să-și cumpere!”

about Statul ridică ștacheta bunăstării: SE DAU OPT BANI ÎN PLUS la tichetele de masă!

