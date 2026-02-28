LIGA 3: SCM RÂMNICU VÂLCEA – VULTURII FĂRCĂȘEȘTI 4-3 (0-1)

BRAVO PENTRU REMONTADA, DAR JOCUL VÂLCII NU A FOST CE TREBUIE

Nu știu de câte minuni poate beneficia o echipă care se bate la promovare într-un sezon. Să zicem că de una, fiindcă trăim într-o lume în care miracolele nu apar la tot pasul. Așa că, după părerea mea, Vâlcea nu-și mai poate permite luxul unei alte binecuvântări, așa cum s-a întâmplat în acest 4-3 cu Vulturii Fărcășești. Mai ales în partidele de la Lupeni și Mediaș.

‼️”Am jucat cea mai proastă partidă de când sunt eu aici, inclusiv amicalele!”, spune antrenorul Constantin Schumacher.

➡️O afirmație cumva paradoxală dacă vedem anumite statistici ale partidei, cu 73% posesie și 11 cornere vs 0 Fărcășești, 4 goluri marcate, însă realitatea din teren a arătat că Vâlcea a suferit enorm, chinuită de adversar, dar și de propria inconsistență din multe momente ale jocului.

➡️Și a fost posibil acest paradox mai ales pentru că, în primele 45 de minute, într-un nou sistem de joc, deși cu 3 atacanți în teren, SCM a măcinat în van, cu un singur șut pe poartă, însă doar din lovitura liberă a lui Achim. Nici măcar din penalty nu s-a putut, pentru că Bogdan Rusu a tras pe lângă în minutul 37. Oaspeții, o echipă disciplinată și bună pe tranziția ofensivă, facilitată însă de un „mijloc” în care doar Achim a avut mintea mai limpede, deschiseseră scorul în minutul 27, prin Scurtu, la o greșeală mare a portalului vâlcean Micle.

➡️După pauză, Vâlcea câștigă în viteză prin introducerea lui Oprescu și Dănilă, iar raidurile acestora pe benzi și mult mai desele intrări în careul oaspeților vor hotărî soarta meciului. Desigur, nu fără dramă, pentru că Vulturii a condus din nou, cu 2-1, apoi 3-2, după naivități flagrante în defensiva locală. Oprescu a fost MVP-ul vâlcean, gol și două pase decisive, în timp ce Dănilă, cu două reușite, a jucat la cel mai bun meci al său la SCM. Să mai spunem că, la 3-3, oarecum surprinzător, cei din Fărcășești s-au aruncat în atac. Așa a venit golul decisiv, pe contraatac, când Oprescu, de pe dreapta, s-a dus „în cârcă” cu doi adversari și a finalizat.

➡️Dincolo de greșelile lui Micle, apărarea vâlceană a dezamăgit, fiind incapabilă să oprească în propriul careu acțiunile individuale și jocul de pase ale oaspeților.

➡️Însă bravo Vâlcii pentru caracterul arătat. Și, pentru toți, capul sus, „vestiar” unit, mintea clară și un singur gând: Promovarea!

Golurile:

⚽0-1, minutul 27, Scurtu, șut parabil de la 18 metri, dar Micle are o intervenție stângace și scapă mingea în poartă

⚽1-1, minutul 57, foarte frumoasă pasă filtrantă a lui Oprescu, care-l lasă singur pe Ivan la 10 metri și acesta marchează (aproape) simplu

⚽1-2, minutul 69, Scurtu, din apropierea porții, după ezitări în lanț ale defensivei vâlcene

⚽2-2, minutul 81, Dănilă, din apropierea porții, după o centrare la bara a doua a lui Oprescu

⚽2-3, minutul 85, Marin a valsat prin careu nejenat de nimeni și a băgat mingea în poartă pe lângă Micle cel visător

⚽3-3, minutul 88, Dănilă, șut „pe lung”, cam din colțul careului mare

⚽4-3, minutul 90+1, Oprescu, după cursă de 30 metri

Au jucat:

👉SCM Râmnicu Vâlcea: Micle – Croitoru (Ciortan, min. 84), Sălcianu, Pintilie, Georgescu – Preda (Dănilă, min. 63), Achim (Florescu, min. 63), Ivan, Vladu (Saraolu, min. 30) – Rusu, Lemac (Oprescu, min. 46)

👉Vulturii Fărcășești: Pena – Vulpe, Voinescu, Mainerici, Stăncălie – Ciutică, Scurtu, Marin, Popescu, Trancă – Bubuioc

Au intrat după pauză: Zanfir, Biosan, Gheorghe, Peia, Șchiopu.

Declarații după partidă:

👉Constantin Schumacher (antrenor SCM Râmnicu Vâlcea):

„O prima repriză foarte slabă din partea noastră. Cumva mă așteptam la acest lucru după pauza mare competițională, dar nu avem scuze, trebuia să fim peste nivelul arătat de adversari. Felicit echipa din Fărcășești pentru cum au jucat astăzi. Am început foarte greu, sper ca jucătorii care nu au fost la capacitate maximă să înțeleagă că la Râmnicu Vâlcea obiectivul este promovarea și că trebuie să fim deasupra oricărui oponent pentru a-l atinge. Mă bucur pentru Oprescu și Dănilă, sunt jucători cu calitate și care ne vor ajuta și în viitor. L-am scos pe Achim pentru că terenul era destul de greu și nu mai reușea să închidă anumite culoare de pasare ale oaspeților. Destul de multe greșeli individuale, destul de multe greșeli în apărare, dar sper ca acesta să fi fost singurul meci în care am jucat modest”. 👉Daniel Bălașa (antrenor Vulturii Fărcășești):

„Nu am văzut nicio diferență între noi și cei de la Vâlcea, ba pot să zic că noi am arătat un fotbal superior. Am făcut un meci bun, l-am pregătit corespunzător, știam ce joacă ei. Am încercat să pasăm, să plecăm cu mingea de la portar, cu inițiere, repet, pe ansamblu am jucat corect, atât în atac, cât și defensiv. Cred că am pierdut nemeritat, trebuia să câștigăm astăzi, dar ăsta este fotbalul. Nu vreau să mă leg de arbitraj, să găsesc o scuză pentru înfrângere, însă penalty-ul nu a existat plus alte situații de joc interpretate eronat. De când am venit la această echipă, mi-am dorit să jucăm în play-off, șanse mai sunt, dar dacă am fi câștigat astăzi, ar fi fost un pas mare, rămâneam la mâna noastră. Băieții mei trebuie să conștientizeze că au valoare, cu încredere și curaj ne jucăm șansele în continuare”.