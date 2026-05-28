Proiect de 35 de milioane de lei, „pe masa” primarului Mircia Gutău. Semnat, parafat!

Peste 40 de km de piste și trasee sugerate pentru biciclete (cu segmente ample de-a lungul râului Olt – unde se va amenaja și o promenadă de aproape 700 m – dar și în zona urbană a municipiului) monitorizate cu un sistem de supraveghere video, două punți pietonal-cicliste peste râul Olănești, 7 parcări pentru biciclete și 4 centre inteligente pentru închirierea de biclete sunt principalele obiective a căror realizare este asigurată prin semnarea miercuri, 27 mai, a contractului de execuție în cadrul proiectului „Creșterea mobilității urbane, pietonale și cicliste în municipiul Râmnicu Vâlcea – Componenta I”, finanțat cu fonduri europene în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027. Procedura de achiziție publică a fost câștigată conform criteriului „cel mai bun raport calitate-preț” de asocierea Ralunic SRL și Dimex-2000 Company SRL (având ca subcontractanți Elserv SRL, Prodial SRL, Teleteknika Engineering SRL și Strabag SRL), care are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor cu o valoare de 35,29 mil. lei (inclusiv TVA).

În luna decembrie 2025, s-a semnat contractul de execuție pentru prima componentă a acestui proiect (având ca obiective o punte pietonal-ciclistă peste râul Olănești în dreptul cartierului Ostroveni și aproape 10 km de piste de biciclete și peste 3 km de promenade de-a lungul malurilor Olăneștiului), lucrările derulându-se la acest moment în ritm susținut.