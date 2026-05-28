Proiect de 35 de milioane de lei, „pe masa” primarului Mircia Gutău. Semnat, parafat!

Scris deCurierul de Valcea, 28 mai 2026

Peste 40 de km de piste și trasee sugerate pentru biciclete (cu segmente ample de-a lungul râului Olt – unde se va amenaja și o promenadă de aproape 700 m – dar și în zona urbană a municipiului) monitorizate cu un sistem de supraveghere video, două punți pietonal-cicliste peste râul Olănești, 7 parcări pentru biciclete și 4 centre inteligente pentru închirierea de biclete sunt principalele obiective a căror realizare este asigurată prin semnarea miercuri, 27 mai, a contractului de execuție în cadrul proiectului „Creșterea mobilității urbane, pietonale și cicliste în municipiul Râmnicu Vâlcea – Componenta I”, finanțat cu fonduri europene în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027. Procedura de achiziție publică a fost câștigată conform criteriului „cel mai bun raport calitate-preț” de asocierea Ralunic SRL și Dimex-2000 Company SRL (având ca subcontractanți Elserv SRL, Prodial SRL, Teleteknika Engineering SRL și Strabag SRL), care are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor cu o valoare de 35,29 mil. lei (inclusiv TVA).

În luna decembrie 2025, s-a semnat contractul de execuție pentru prima componentă a acestui proiect (având ca obiective o punte pietonal-ciclistă peste râul Olănești în dreptul cartierului Ostroveni și aproape 10 km de piste de biciclete și peste 3 km de promenade de-a lungul malurilor Olăneștiului), lucrările derulându-se la acest moment în ritm susținut.