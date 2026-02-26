„CU O ATMOSFERĂ EXTRAORDINARĂ ÎN TRIBUNE, NE VOM BATE PENTRU ȘANSELE NOASTRE”

CREDE FLORENTIN PERA DESPRE MECIUL DE MÂINE CU CSM BUCUREȘTI

Florentin Pera, vineri Vâlcea întâlnește o echipă CSM București aflată într-un vârf de formă, cu evoluții excelente în Liga Campionilor. E pregătită SCM Râmnicu Vâlcea de o surpriză?

Vâlcea a abordat toate partidele din acest sezon la victorie și cu siguranță! Așa va face și în acest meci, chiar dacă întâlnim campioana României într-o formă foarte bună. Adversarele vin după o serie de 8 victorii consecutive în Liga Campionului – și nu orice jocuri-, meciuri extrem de tari și cu adversarii valoroși, pe care le-au câștigat de o manieră clară, bravo lor. Totodată, în campionat este singura echipă neînvinsă. Sigur că ne așteaptă o partidă complicată, însă vom face tot ce ține de noi pentru a obține maxim din acest joc. Cumva ne încurajează jocul foarte bun arătat în turul cu CSM București, unde ne-au mai lipsit câteva secunde pentru a obține măcar un rezultat de egalitate, dar mai ales forma noastră arătată în ultima perioadă ne dă încredere în vederea abordării acestui joc.

Sunt toate jucătoarele apte din punct de vedere fizic pentru joc?

Au fost probleme de sănătate, da. Rebeca Necula a avut o entorsă, ruptură fibrilară, acum otită, Maria Likkergard, Mia Zsocke, Tuva Hove, cu răceli puternice. A, și Madsen la fel, că nu a jucat nici ea la Zalău. Eu zic că vor fi valide toate la ora meciului, cu oarecare rețineri însă din punct de vedere fizic, din cauza zilelor multe în care nu s-au putut antrena. Oricum, sperăm să aibă un nivel bun. Dar dincolo de asta, țin neapărat să felicit toate jucătoarele pentru că au arătat că avem o atmosferă foarte bună în cadrul echipe, au jucat cu determinare, cu implicare. Am crescut nivelul jocului atât pe faza de apărare cât și pe faza de atac și, în pofida absențelor din anumite partide, acest lucru nu s-a simțit foarte mult pentru că știut să strângă rândurile și să se mobilizeze pentru a obține rezultatele așteptate de suporterii noștri. Așadar, felicitări jucătoarelor vâlcene!

Cine va câștiga Liga Florilor?

E greu de spus. E prematur să vorbim, mai sunt multe jocuri până la final. Bineînțeles că CSM București este echipa cu cel mai valoros lot și traversează și o perioadă bună, însă mai sunt multe meciuri, mai este meciul direct. Se pot întâmpla multe până la final, sunt și alte echipe bune care pot încurca, să nu uităm că și Bistrița are un lot valoros de asemenea. Sigur, la prima vedere CSM București pleacă cu prima șansă.

Cu cine simpatizați între cele două?

Haideți să lăsăm speculațiile pentru alții. Eu simpatizez cu Vâlcea. Atât! Pentru mine, Vâlcea este echipa pe care o iubesc și îmi doresc din tot sufletul să obțin cele mai bune performanțe posibile. Dacă se poate, să reedităm rezultatele care le-am obținut în perioada 2018-2021, să câștig toate trofeele posibile puse în joc, așa cum am făcut atunci. Sigur că nu este deloc simplu, dar sprijin din partea autorităților există, suporterii sunt alături de echipă, așa că eu cred că vom reuși din nou să ridicăm Vâlcea acolo unde merită, adică la cel mai înalt nivel.

Apropo de „ridicat”. Locul 3 mai poate intra în discuție pentru Vâlcea?

Așa cum este la locul 1, se poate întâmpla și la locul 3. Nimic nu este jucat, este mult prea devreme să vorbim de o ierarhie clară. Sunt, așa cum bine ați văzut, jocuri foarte disputate, echilibrate, primele 8-9 echipe sunt puternice și se poate întâmpla orice. Pentru noi este cert că vom încerca să câștigăm fiecare meci în parte. Nu știu dacă depinde numai de noi. Sunt multe partide până la final, și noi și Brașovul vom avea partide dure. Într-adevăr, ultima etapă vom juca pe teren propriu cu Brașov, dar este prea devreme să vorbim despre acest aspect. Cred că cel mai important este să luăm fiecare meci în parte și să-l tratăm cu maximă seriozitate și concentrare.

Legat de Corona, o întrebare, totuși… În partida de la Brașov, Vâlcea a jucat foarte mult timp cu aceeași linie de 9 metri. A fost în regulă așa?

Nu-mi amintesc că am jucat foarte mult cu aceeași linie de 9 metri. Cred că problema noastră la Brașov nu a fost faza de atac, pentru că am marcat 33 de goluri. În condițiile în care marchezi în deplasare unei echipă ca Brașov, cu o poartă bună, care a și făcut diferența în acel joc, problema noastră nu a fost în atac. Dimpotrivă, mă felicit că am mers pe acele soluții în faza de atac, pentru că am marcat 33 de goluri și ne‑am mai creat cel puțin 7-8 situații clare de a finaliza, pe care din păcate nu le-am fructificat. Desigur, pe faza de apărare nu am fost la nivelul pe care mi l-aș fi dorit, acolo poate am fi putut realiza mai mult, sigur că nici poarta nu a avut procente prea bune. Dar, repet, ar fi ideal ca în fiecare meci împotriva unor adversari cum este Brașovul să marcăm 33 de goluri. La modul general vorbind, însă, cu un pic de concentrare și atenție la apărare și poartă, echipa noastră poate câștiga orice meci.

Vâlcea a jucat foarte bine în sala proprie, 6 victorii și un egal. La fel, cu excepția meciului de la Rapid, echipa dumneavoastră a făcut meciuri foarte bune în deplasare. Totuși, acele meciuri bune au fost mereu pierdute la un gol diferență, adăugând aici și partida de la Bistrița. Are echipa o problemă în a gestiona finalurile de meci? Poate psihologică, atunci când joacă „afară”?

Nu, nu aș spune așa. Noi am făcut jocuri foarte bune în deplasare, cu excepția meciului despre care ați amintit, am jucat un handbal foarte bun. Să nu uităm că am avut contraatacuri, că mai aveam nevoie de câteva secunde la Brașov și la CSM București pentru a obține un rezultat de egalitate. Iar în alte două jocuri, de la Bistrița și Brăila, știți ce s-a întâmplat, au fost alți factori care au contribuit decisiv la acele rezultate. Cred eu că am realizat progres și Vâlcea jucat la un nivel ridicat. Sunt meciuri și meciuri, am pierdut la un gol, dar iată că am și câștigat la un gol acasă cu Brăila. Iar cel mai important lucru este că ne-am îmbunătățit faza de apărare treptat, dincolo de faptul că am avut aproape tot timpul unul dintre cele mai bune atacuri din România. Sigur, am avut probleme la poartă. Eu zic că dacă noi, în prima parte a campionatului am fi avut un randament mai bun în poartă, și la apărare, cred că acum vorbeam de mult mai mult în acest sezon. Să fim serioși, la început de sezon foarte mulți spuneau că nu terminăm în primele opt. Și iată-ne pe locul 4, cu un joc bun, recunoscut de aproape toată lumea.

Așadar, poarta… Vâlcea încă nu a anunțat nimic pe un subiect totuși fierbinte, după cum aminteați adineauri. Prin urbe se vorbește chiar de doi portari noi. Care este adevărul?

În momentul de față avem un portar acontat pentru următorul sezon.Vine de la o echipă de Liga Campionilor. Nu-l numesc acum, o va face clubul când va fi cazul. Discuții au mai fost, nu numai pentru postul de portar. Vom vedea ce se va întâmpla și în privința legii Novak, am înțeles că în 4 martie se va da o soluție pe speță. Și în funcție de asta vom vedea ce vom face în continuare.

Bun și asta mă duce spre următoarea întrebare: Din sezonul viitor vor veni foarte multe jucătoare străine la SCM. Dacă e să considerăm acest criteriu, jucătoare românce vs. jucătoare străine, pare-se că nu sunteți favorabil legii cu trei românce în teren?

Vom vedea, așteptăm decizia dacă această lege va intra în vigoare. După, vom vedea dacă suntem sau nu suntem. Din câte se pare, șansele sunt destul de mici ca legea cu trei jucători români permanent în teren să fie validată, pentru handbal.

Sincer, sunteți pentru sau împotriva Legii Novak?

Eu tot timpul am fost pentru, însă discuția rămâne mereu complicată. Și nu o să mă refer la aspectul tehnic, adică la schimbările din timpul partidei. Dincolo de asta, până la urmă, strategia nu poate să vină de la un club anume. Sau de la un antrenor anume. Strategia trebuie să fie națională. Iar de aici, unde e lege, nu e tocmeală. Dacă este o lege, va fi respectată de toată lumea. Dacă nu este, până la urmă… Fiecare încearcă să-și găsească soluțiile cele mai bune pentru echipa pe care o antrenează. E simplu. Noi, de exemplu, ne‑am dorit jucătoare române și pentru următorul sezon. Am fost în discuții cu multe jucătoare române, mai ales Rebeca Necula ne-am dorit să prelungească contractul și clubul a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru ea. Dacă îmi aduc aminte bine, am avut discuții cu șapte jucătoare române, nu le amintesc acum, se știu foarte bine discuțiile respective. Pe de altă parte, și fondul de jucătoare române e destul de restrâns și asta e o problemă nu de azi, de ieri, așadar trebuie să ținem cont și de acest aspect.

Și de ce nu s-au finalizat cu unele dintre ele?

Pentru că au avut oferte mai bune decât la Vâlcea. E simplu! Au avut oferte mai bune, fiecare e liber să meargă acolo unde crede de cuviință. Însă noi am reușit să completăm anumite posturi cu jucătoare valoroase și experimentate și eu cred că a fost o campanie de achiziție reușită. Mi se pare că este cea mai reușită campanie de transferuri de la desființarea Oltchimului.

De acord și bănuiesc că toți vâlcenii sunt încântați să vadă asemenea jucătoare. Totuși, există un curent de opinie care ridică o întrebare. Mai au, Zaadi și Arntzen, chef de handbal? Mă refer la motivație, în primul rând, ele au câștigat cam tot ce se poate câștiga în handbalul feminin. Pe de altă parte, Zaadi nu a strălucit la Krim, nici Arntzen la București.

Sută la sută! Sută la sută vor avea motivație! Cine spune altfel, n-are nicio treabă cu handbalul. Sunt jucătoare foarte experimentate, așa că, dimpotrivă, înseamnă un câștig mare să aducem jucătoare cu maturitate. Și, bineînțeles, sunt jucătoare care au jucat mai tot timpul la cel mai înalt nivel în Liga Campionilor. Uitați-vă la Crina Pintea, care nu mai este chiar tânără, iată cum joacă! Eu am foarte mare încredere în ele și sunt convins că vor aduce un plus clar echipei noastre.

Mă gândesc că bateți spre apărare acum, cu „plusul”, cu Arntzen și Zaadi.

Evident. Arntzen nu mai are nevoie de prezentare. E una dintre cele mai bune apărătoare, din punctul meu de vedere, din lume. Jucătoare cu experiență foarte mare în faza defensivă, ba sunt multe momente de joc când ajută echipa și în atac. Îmi amintesc foarte bine și meciuri în care a reușit să facă diferența chiar pe faza de atac. Arntzen știe foarte bine Vâlcea, a jucat mulți ani în România, știe că pentru mine este foarte importantă faza de apărare și se potrivește pentru ceea ce dorim noi să facem în viitor. Zaadi, de asemenea, e o jucătoare completă care poate juca atât zonă centrală, intermediar, poate juca pe toată linia de 9 metri și face ambele faze de joc la fel. O știu de foarte mulți ani, eram adversari în Rusia, ne-am întâlnit de foarte multe ori acolo, eu la TSKA, ea la Rostov. Când fără doar și poate era cel mai bun centru din lume. Ulterior am fost adversari și când era la CSM, cu echipa națională, așadar a avut încredere în ceea ce am discutat, ba chiar aș spune că a fost încântată de proiect.

În regulă, sperăm ca optimismul să fie acoperit de fapte sezonul viitor. Să deschidem subiectul Ștefania Stoica și Marie-Helene Sajka. Aducerea lor înseamnă o altă abordare a liniei de 9 metri, pe faza de atac.

Corect. Am făcut o analiză asupra lotului actual, asupra plusurilor și minusurilor din echipa noastră. Cred că unul dintre minusurile noastre a fost lipsa aruncării de la 9 metri, așa că ne-am orientat spre jucătoare care ne pot ajuta și din acest punct de vedere. Am avut viteză în joc în acest campionat, cursivitate bună, dar ne-a lipsit în momentele critice o jucătoare care să facă diferența de la linia de 9 metri și, din acest punct de vedere, atât Stoica cât și Sajka, chiar și Arntzen, sunt jucătoare care pot să ne ajute de la distanță, în sezonul viitor. Urmărind planul general în ceea ce privește campania de transferuri, am căutat jucătoare cât mai complet, care fac bine și faza de apărare. Dincolo de forța de aruncare de la 9 metri, de calitățile indiscutabile ale extremelor care vor veni, eu m-am gândit foarte mult la faza de apărare. Când am câștigat campionatul cu Vâlcea, echipa era cea mai bună pe faza de apărare. Și de-aici am pornit cu gândirea, pentru că îmi doresc să realizăm același lucru de-acum înainte. Și mă bucur că au avut încredere în proiectul nostru. Apreciez deschiderea lor, dorința lor, și le mulțumesc. Nu a fost simplu, luați în calcul că eu am venit la Vâlcea în momentul când echipa terminase pe locul 8 și nu mai câștigase nimic în ultimii ani. În acest context, era foarte dificil să convingi jucătoare de o asemenea talie, de o asemenea valoare, de o asemenea experiență, să vină la Vâlcea. Dar, repet, mă bucur foarte mult că au avut încredere și că au acceptat să se alăture proiectului nostru. Mă cunosc foarte bine, am jucat împotriva lor, atât la echipa de club cât și la echipa națională, știu că sunt un antrenor ambițios și că îmi doresc din nou să readuc Vâlcea în lupta pentru medalii, pentru revenirea în Liga Campionilor, și cred că și acest lucru a contat pentru ele să facă pasul spre noi.

Spuneați ceva mai devreme că bazinul de jucătoare competitive din România este redus și pare că se restrânge de la an la an. Ce părere aveți despre modul în care gestionează Federația piramida handbalului românesc. Și am în vedere aici că anul trecut s-a desființat campionatul de tineret, sistemul de organizare al Diviziei A, zona de juniori unde apar nemulțumiri și încă altele.

Sigur că în ultimii ani, având în vedere numărul mare de jucătoare străine, care au venit în venit în campionatul României, s-au redus, să zic așa, șansele jucătorilor române de a juca în prima ligă, de a juca la un nivel ridicat până la urmă. Iar acest lucru sigur că se va simți și în următorii ani, pentru că mâine dacă ar apărea o lege care vine în sprijinul jucătoarelor române, pentru a juca mai mult, acest lucru nu poate să ajute peste noapte handbalul românesc. E un proces de durată. Eu cred că la nivel de copii și juniori trebuie să fim mai implicați. Trebuie să investim mai mult din toate punctele de vedere și aici mă refer și la condiții la condițiile de pregătire, la infrastructură, la staff. Sunt puține echipe de junioare de copii care au preparatori fizici, care au condiții de refacere, care au medicație, cantonamente, turnee de pregătire și așa mai departe. Din acest punct de vedere, toți cei care suntem implicați în acest fenomen trebuie să ajutăm și să sprijinim mai mult. Mi se pare imperios necesar să revină handbalul în școli, așa cum era odată. Încă de la clasele 1-4 cred că trebuie să facem ceva în acest sens. De asemenea, la Centrele de Excelență, care, din punctul meu de vedere, nu mai produc așa cum au produs odată. Mi-amintesc că acum foarte mulți ani era bătaie în momentul când o generație termina liceul și trebuia să facă pasul spre senioare, erau licitații și era o luptă între echipele de ligă să ia jucătoare tinere de la centre. În momentul de față acest lucru nu prea se mai întâmplă.

De ce nu se mai întâmplă?

Probabil că nici jucătoarele….Nici cele mai bune jucătoare nu vin și aici este o problemă esențială a centrelor de excelență. Eu consider că dacă nu vin cele mai bune jucătoare la nivelul respectiv de vârstă, nu știu dacă acest centru o să aibă finalitatea pe care și-o propune. Nu e normal ca jucătoare de la echipe de junioare din țară să fie mai valoroase decât jucătoarele care sunt în centre și aici trebuie să identificată o variantă de a găsi o colaborare între Federația Română de Handbal și cluburile de copii și juniori pentru a aduce cei mai buni copii în centre. Și atunci, cu siguranță, cu un program foarte bine conturat, cu o linie metodică unitară, cu condiții optime, cred că vor apărea și mai multe jucătoare valoroase. Dar așa, dacă vin doar anumite jucătoare, este greu să producem. Mai mult decât atât, aici cred că scopul principal este să formăm jucătoare. Adică trebuie să avem un obiectiv țintit. Dacă la nivel de echipă națională a României de senioare noi nu avem stângace inter dreapta, de exemplu, noi trebuie de la nivel de cadete până la nivel de tineret, loturi naționale, să lucrăm în centrele olimpice. Nu avem apărători centrali, că vorbeam despre situația de la echipa națională. La fel, echipa națională nu mai are, eu știu, în 10 ani de zile a fost Melinda Geiger, o mai are pe Alice Gogârlă, poate Alina Ilie, deci foarte puține jucătoare, vorbim de 2-3 jucătoare în 10 ani, 15 ani, inter dreapta de mâna stângă. Și noi ce-am făcut în tot acest timp? De ce la nivel de copii și juniori n-am reușit să aducem cele mai bune jucătoare tinere, talentate, stângace, să le aducem în centre și să lucrăm, să implementăm un program de pregătire în care ele, poate la 18 ani, vor un alt nivel de exprimare și vor fi capabile să facă pasul spre Liga sau spre loturile naționale?! Atunci haideți să identificăm și să pregătim, la nivel de centre, posturile respective. Noi trebuie să facem lucrul ăsta, în centrele olimpice trebuie să producem, să identificăm care sunt acele jucătoare pe posturile respective, da?

Legat de cele de mai sus. Peste mai puțin de două luni, vor fi alegeri la……

Nu comentez.

De ce?

Nu comentez.

Despre națională atunci, foarte scurt. Rebeca Necula a rămas singura jucătoare de la SCM convocată. Asma Elgahoui nu, deși a jucat la Mondiale. Ce părere aveți despre neconvocarea ei?

Da, am discutat și cu Asma pe această temă. Probabil că au luat în considerare faptul că nu au mulți apărători centrali în acest moment, ținând cont de absența lui Skrobic și bineînțeles Bazaliu, neconvocată din nou. Sunt două jucătoare care ar fi putut să ajute echipa națională în zona centrală pe faza de apărare. În aceste condiții echipa națională pentru această acțiune care urmează nu are foarte multe soluții acolo, în zona centrală, exceptându-o pe Lorena Ostase care joacă constant și este apărător central. În rest, Lixăndroiu mai poate juca în zonă centrală, dar a jucat destul de puțin la echipa de club. Burlachenko de asemenea, în fine nu vreau să comentez prea mult aici. Până la urmă m-am bucurat că revine Ștefania Stoica.

Haideți să ne întoarcem la meciul de vineri. Ce așteptări aveți?

În primul rând îmi doresc ca echipa noastră să lupte până la ultima picătură de energie, să aibă atitudine, să fie determinată, să creadă în șansa ei, să nu țină cont nici o secundă de nivelul adversarului. Pentru că, trebuie să fim corecți, CSM București în acest moment este o echipă foarte puternică. Însă în sport prima condiție este să crezi în șansa ta și cât de mică este această șansă, trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun până în ultima secunda jocului. Îmi doresc o atmosferă extraordinară în tribune, o atmosferă care să împingă echipa noastră spre un rezultat pozitiv și, indiferent care va fi rezultatul final, să ieșim de pe teren cu gândul că am dat tot pentru a obține maxim din acest meci.

Succes SCM-ului din Râmnicu Vâlcea!

Mulțumim!