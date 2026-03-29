LIGA 3, ULTIMA ETAPĂ, SEZON REGULAT: SCM RÂMNICU VÂLCEA CÂȘTIGĂ CLAR LA MEDIAȘ, 5-1

Stadionul „8 Mai” din Mediaș are terenul scurt și lat, cu o micuță tribună în care au stat în picioare cam 100 persoane vocale, „injurioase” se subînțelege. După cum am aflat de la gazde, terenul este amplasat pe suprafața fostei fabrici de pielărie și încălțăminte „8 Mai”, ale cărei origini le găsim tocmai la 1881. Aici s-a jucat o partidă decisivă pentru configurația play-off-ului, dintre SCM Râmnicu Vâlcea și ACS Mediaș.

În „păpuci”, cum ar spune localnicii, au stat mai bine vâlcenii, pe teren. Care i-au folosit titulari pe portarul junior Grigorie și pe Pīrvu (rar în această postură, dar cu un joc foarte bun ieri), dar și pe Mitulețu (și el bun), fundaș stânga, alături, desigur, de cei experimentați. SCM a dominat clar jocul, chiar dacă a schimbat tabela târziu, în minutul 45+4. După pauză, odată cu penalty-ul transformat de Rusu -în elementul său, pozitiv- și eliminarea unui jucător gazdă, jocul a fost la discreția vâlcenilor, care au mai marcat de trei ori, urmare a unui evoluții foarte bune.

👌Mi-a plăcut concentrarea jucătorilor lui Constantin Schumacher, energia pe care au folosit-o în fiecare moment al partidei. Apărare atentă și solidă, aproape impermeabilă, în timp ce mijlocul, mai ales după intrarea lui Zaharia, a construit inspirat. În atac, Ivan, acolo unde trebuie în careu, eficient., în timp ce Rusu a defilat pe spațiile lăsate de medieșeni.

😔Mi-a părut rău pentru cei de la Mediaș, care au ratat intrarea în play-off. Nu știu de ce, dar îi preferam acolo în locul Jiului.

Golurile:

⚽0-1, Mitulețu, minutul 45+4, după centrare Zaharia

⚽0-2, Rusu din penalty, minutul 51, faultat Ivan

⚽0-3, Ivan, minutul 70, șut plasat din careu

⚽0-4, Dănilă, minutul 75, șut la bara doua, după pasă Lemac

⚽0-5, Dandea, minutul 70, cu capul, după corner Zaharia

⚽1-5, Astafei, minutul 90, din penalty

Au jucat:

👉SCM Râmnicu Vâlcea: Grigorie – Croitoru, Dandea, Sălcianu, Mitulețu (Georgescu, min. 74) – Preda (Dănilă, min.59), Achim (Ionescu, min. 74), Pīrvu, Doman (Zaharia, min. 29) – Rusu, Ivan (Lemac, min. 74).