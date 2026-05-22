DEJA PROMOVATĂ ÎN LIGA 2, SCM RÂMNICU VÂLCEA ÎNCHEIE SEZONUL LA CLINCENI

Într-o discuție avută cu o persoană din conducerea SCM Râmnicu Vâlcea, la începutul play-off-ului, am pedalat pe ideea că, în ultima partidă de la Clinceni, va fi nevoie de victorie pentru promovare. Mi s-a răspuns că „Vom fi deja promovați în ultima etapă”.

Iată că așa s-a întâmplat și acum nu pot decât să mă înclin în fața optimismului de care au dat dovadă toți, cu fapte care l-au confirmat. Vâlcea merge fără presiune la Clinceni, în calitate de nou promovată în Liga 2. Ce frumos!

Să mai spunem că promovarea în Liga 2 a avut un răsunet puternic pe rețele sociale. Contul oficial al echipei de fotbal SCM Râmnicu Vâlcea a avut peste 1 milion de vizualizări în ultimele 30 zile. Arată imaginea bună pe care echipa a creat-o și impactul rezultatelor între iubitorii fotbalului de peste tot.

Pentru meciul de astăzi, de la Clinceni, sunt câțiva indisponibili, Rusu, Doman, Zaharia, Ciortan, Preda, toți accidentați. Vor mai lipsi Florescu (4 galbene) și Grigorie (motive școlare). În schimb, în lot a fost inclus juniorul Stătescu, de la U16, cel care a marcat 4 goluri în semifinala (tur-retur) victorioasă din Cupei României.

O ultimă reprezentație, așadar, pentru actuala echipă a SCM Râmnicu Vâlcea.

Să îi felicităm încă o dată pe jucători și să îi așteptăm cu aplauze pentru acest sezon de succes!

📌LPS Clinceni – SCM Râmnicu Vâlcea, ora 18, Stadion Clinceni.

HAIDE, VÂLCEA!