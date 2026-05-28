COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „DOTAREA FABRIAND SRL ÎN VEDEREA DIGITALIZĂRII ACTIVITĂȚII”

Contract de finanțare: 1174.1/i3/c9 din 02.04.2025

FABRIAND SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul „DOTAREA FABRIAND SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

Obiective pe termen scurt:

– Creșterea cotei de piață: Pizza Star își propune sa-si extindă baza de clienți si sa obțină o cota de piață mai mare in Râmnicu Vâlcea, prin campanii de marketing eficiente si oferte speciale atrăgătoare, in special prin utilizarea tehnologiilor digitale in activitatea curentă.

– Perfecționarea serviciilor: Pizza Star dorește sa-si îmbunătățească continuu serviciile, prin creșterea eficientei procesului de livrare, reducerea timpului de așteptare și asigurarea unei comunicări clare si prompte cu clienții, prin adoptarea de soluții digitale.

Termen mediu (3 ani):

– Extinderea capacitații: Pizza Star își propune sa își crească in timp capacitatea de producție, pentru a face fata cererii crescânde si pentru a oferi produse unei game variate de clienți.

– Diversificarea meniului: Pizza Star intenționează sa introducă noi sortimente de pizza si alte produse complementare, pentru a satisface gusturile variate ale clienților si a-si consolida poziția pe piață.

Termen lung (5 ani):

– Responsabilitate sociala: Pizza Star are ca obiectiv sa devina o afacere social responsabila, implicând-se în comunitate prin sponsorizări, donații și proiecte de responsabilitate sociala corporativa.

– Extindere teritoriala prin deschiderea de noi locații, crearea unei mărci puternice si recunoscute la nivel național.

– Financiar: obținerea unei rate constante de creștere si profitabilitate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investițiilor propuse a avut ca rezultat digitalizarea întreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, îmbunătățirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 176.138,82 lei;

Asistență financiară nerambursabilă: 120.388,39 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 13.376,57 lei

Loc de implementare: Str. Calea lui Traian nr. 121, cod poștal 240165, River Plaza Mall, ETAJ 3, Unitatea D12/2 , Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea

Data începerii proiectului: 03.04.2025

Data finalizării proiectului: 30.06.2026

Date de contact:

Sediu: Str. 1 Mai, nr. 45, Municipiul Râmnicu Vâlcea, cod poștal 240015, județul Vâlcea, România

Persoană de contact: POPESCU DAN

Număr de telefon: 0742040377

E-mail: pizzastarvalcea@yahoo.com