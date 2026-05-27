O mândrie uriașă! Nicu Mihoc a câștigat trofeul pentru „Cel mai bun actor în rol principal”…la Gala Premiilor UNITER

Premiul a fost acordat pentru rolul James Tyrone din spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte”, montat la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu. Deși este aplaudat la scenă deschisă și acolo, Nicu este parte de suflet din echipa de la Teatrul Anton Pann.

Publicul vâlcean l-a ovaționat deja pe scena de la Anton Pann în tulburătorul spectacol „Decalogul după Hess”, iar acest triumf național aparține întregii noastre comunități. Această victorie confirmă o tradiție a excelenței pentru că și anul trecut (2025), spectacolul „Dragoste” — la care vă așteptăm sâmbăta aceasta (30.05, n.r., ora 19.00) — ne-a adus o mândrie similară prin cele două nominalizări la UNITER: Codrin Boldea (Cel mai bun actor în rol secundar) și Mihai Dobre (Cea mai bună muzică originală).

Anul acesta ne bucurăm pentru Nicu Mihoc, pe care în curând îl veți putea urmări pe scena vâlceană în două noi producții ale Teatrului Anton Pann, aflate deja în pregătire!