LIGA 3, SERIA 6, REZUMAT ETAPA 19:

SCM RÂMNICU VÂLCEA CREȘTE AVANSUL. FĂRCĂȘEȘTI ÎNTRERUPE SERIA VICTORIOASĂ A MINERULUI LUPENI

La finalul etapei 19 din sezonul regulat, SCM Râmnicu Vâlcea adaugă încă un punct la ecartul față de Minerul Lupeni. Luptă strânsă pentru două locuri de play-off, între Mediaș, Fărcășești și Jiul Petroșani.

➡️Lidera SCM Râmnicu Vâlcea a remizat acasă, surprinzător, cu CSM Târgu Jiu, totuși un rezultat fără implicații pentru vâlceni.

➡️Derby-ul etapei s-a jucat la Fărcășești, acolo Minerul Lupeni s-a prezentat aureolată de nouă victorii consecutive. Dar aspectul nu a contat pentru gazde. Confirmând jocul bun de săptămâna trecută de la Vâlcea, Vulturii s-au impus cu 3-1, pentru a rămâne în cursa de play-off.

🎤Daniel Bălașa, antrenorul celor din Fărcășești: ” Am avut o atitudine extraordinară tot meciul, aici cred că s-a făcut diferența, felicit jucătorii. Am știut ce joacă și nu le-am dat nicio șansă. Mă bucur că a fost multă lume la meci, la atmosferă a contribuit și galeria celor de la Lupeni. Ne ținem de obiectivul nostru, play-off-ul”.

‼️O intrare în play-off a celor din Fărcășești, în detrimentul Jiului, ar favoriza SCM Râmnicu Vâlcea.

➡️La Dăești, Viitorul nu a reușit un rezultat pozitiv în fața celor din Mediaș. Golul lui Pîrvulescu a venit târziu, iar situația este foarte complicată pentru dăeșteni.

➡️FC Păușești-Otăsău pierde din nou în deplasare, 0-4 la ARO Muscelul Câmpulung. Otăsăul încă nu a marcat de la reluarea campionatului. Muscelenii s-au întărit serios în pauza de iarnă și se distanțează de locurile periculoase.

📌Etapa viitoare aduce derby-ul seriei, sâmbătă, 14 martie, Minerul Lupeni – SCM Râmnicu Vâlcea, o partidă extrem de importantă pentru lidera clasamentului. Meci cu ambiții județene la Mediaș, acolo unde localnicii vor întâlni Inter Sibiu. O victorie a sibienilor ar tulbura serios lucrurile pentru play-off.