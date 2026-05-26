Sportivii de la Tiger Gym s-au întors cu 8 medalii de aur de la Petroșani

• competiția a fost dedicată campaniei «Stop Droguri» și s-a bucurat de o participare susținută din întreaga țară, peste 400 de sportivi.

Tiger Gym Râmnicu Vâlcea continuă seria rezultatelor excelente în sporturile de contact. La competiția „Fight Night Show – Ediția V”, desfășurată la Petroșani și dedicată campaniei „Stop Droguri!”, clubul vâlcean a participat cu un lot format din 12 sportivi cu vârste între 10 și 16 ani, reușind să obțină 8 medalii de aur.

Evenimentul a reunit aproximativ 400 de participanți din cluburi din întreaga țară, nivelul competiției fiind unul ridicat, cu meciuri puternice și sportivi valoroși din mai multe cluburi de Kickboxing si Muay Thai din țara.

Sub coordonarea antrenorului Viorel Stanciu, și a instructorilor Dina Cătălin și Mircea Capota, sportivii de la Tiger Gym au demonstrat disciplină, pregătire și determinare, confirmând încă o dată munca depusă zilnic în sală și seriozitatea cu care tratează fiecare competiție.

Următorul eveniment pentru clubul Tiger Gym va fi „Dynamite Fighting Show”, competiție ce va avea loc în data de 19 iunie, la Târgu Jiu, unde clubul va fi reprezentat de sportivul Bodescu Gabriel Becali.

Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultate, părinților pentru susținere și organizatorilor pentru desfășurarea evenimentului și promovarea unui mesaj important pentru tineri: „Stop Droguri!”.