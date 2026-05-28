COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „DOTAREA LUCIAN PRINT SRL ÎN VEDEREA DIGITALIZĂRII ACTIVITĂȚII

Numele proiectului de investiție: „DOTAREA LUCIAN PRINT SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele beneficiarului: LUCIAN PRINT SRL

Codul proiectului: 2354.1./i3/c9

Contract de finanțare: 113/RUE 2354/C9/I3

LUCIAN PRINT SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul „DOTAREA LUCIAN PRINT SRL ÎN VEDEREA DIGITALIZĂRII ACTIVITĂȚII”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

Termen scurt (1 an): Creșterea cotei de piață și a notorietății brandului. Îmbunătățirea proceselor de producție și eficienței operaționale. Adoptarea tehnologiilor digitale Extinderea portofoliului de clienți și dezvoltarea relațiilor cu clienții existenți. Creșterea vizibilității firmei prin campanii de marketing eficiente

Termen mediu (3-5 ani): Extinderea activității pe noi piețe sau regiuni. Diversificarea gamei de produse si servicii oferite prin introducerea de noi tehnici de imprimare și materiale. Consolidarea poziției ca lideri în domeniul printării personalizate. Extinderea echipei cu personal specializat in domeniu. Implementarea de noi tehnologii și proceduri pentru a menține firma la standardele actuale ale industriei.

Termen lung (5+ ani): Creșterea și expansiunea pe piața națională. Investiții în cercetare și dezvoltare pentru a inova și a aduce noi tehnologii și produse inovatoare pe piață. Menținerea unei imagini de marcă puternice și construirea unei baze solide de clienți loiali. Creșterea prezenței firmei pe plan regional prin deschiderea de noi locații.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investițiilor propuse a avut ca rezultat digitalizarea întreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, îmbunătățirea indicatorilor financiari și performantelor de marketing, dar și dezvoltarea economică a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 190.853,00 lei;

Asistență financiară nerambursabilă: 136.777,00 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 5.198,00 lei

Loc de implementare: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 77, Parter (unitatea 65), bloc S26, Județ Vâlcea

Data începerii proiectului: 15.09.2024

Data finalizării proiectului: 30.06.2026

Date de contact:

LUCIAN PRINT SRL

Sediu: Municipiul Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 77, Parter (unitatea 65), bloc S26, județul Vâlcea, , cod poștal 240101

Persoană de contact: TRANDAFIRESCU CONSTANTIN-LUCIAN

Număr de telefon: 0741924949

E-mail: trandafirescu.lucian@gmail.com