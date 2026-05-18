Liga 2, venim!

O victorie clară, 3 – 0 în fața celor de la ACS Academica Balș și o calificare meritată în Liga a 2-a! Această performanță este rezultatul muncii, ambiției și unității unei echipe care a făcut cinste orașului nostru. Felicitări jucătorilor, staff-ul tehnic și tuturor celor care au fost alături de SCM în acest sezon extraordinar! „Vom continua să investim în sportul de performanță și în susținerea tinerelor talente, pentru că sportul învață tânăra generație să își depășească limitele, să creadă în forțele proprii și să lupte pentru succes”, a declarat primarul Mircia Gutău.