LIGA 3, PLAY-OFF:

SCM RÂMNICU VÂLCEA – CLINCENI, ORA 17

⚽ „Turul” play-off-ului de promovare în Liga 2 se încheie astăzi, cu etapa 4 și a doua partidă pe teren propriu a SCM Râmnicu Vâlcea.

‼️Atenție la echipa din Clinceni! În sezonul regulat, seria 5, a avut cel mai bun atac, 44 goluri marcate În 20 partide. Mai mult, în deplasare a marcat 27 goluri, adică o medie de aproape 3 goluri pe meci! Cu o săptămână în urmă, antrenorul principal Paul Pîrvulescu a făcut pasul spre Liga 2, la CS Tunari. În aceste condiții, LPS Clinceni este pregătită de secunzii Valentin Bădoi și Constantin Vasile.

🟦La SCM, vestea bună este că mijlocașul Preda a fost recuperat. Cu semnul întrebării în ceea ce privește prezența pe foaia de joc sunt Doman, Ciortan și Mitulețu. Să-i dorim inspirație antrenorului Constantin Schumacher în alcătuirea primului „unsprezece”!

⚽ Rezultatele de până acum în play-off: Vâlcea – 2-2 CS U Craiova 2 (d), 4-1 Cetatea Turnu Măgurele (a), 1-0 Academia Balș (d). LPH Clinceni – 0-1 Jiul Petroșani (a), 0-0 Vulturii Fărcășești (d), 1-1 Minerul Lupeni (a).

🔢SCM Vâlcea conduce seria 3 de promovare, cu 21 puncte, urmată de CS U Craiova 2, cu 19 puncte. Clinceni este pe locul 7, cu 5 puncte.

📌Celelalte partide ale seriei 3: Astăzi, Vulturii Fărcășești vs Cetatea Turnu Măgurele. Sâmbătă, Minerul Lupeni va CS U Craiova 2, meci extrem de important, și Jiul Petroșani – Academica Balș. Toate meciurile încep la ora 17.

