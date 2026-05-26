Darius Dobre, „pe podium” în TOP 12 – lot național ONIA

Elevul vâlcean de la C.N.I „Matei Basarab”, Darius Dobre, s-a clasat pe un onorabil loc 3 în cadrul lotului național al României, pentru participarea la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din luna august din Kazahstan. După prima probă de baraj susținută zilele trecute, Darius a obținut cel mai mare punctaj si s-a clasat, provizoriu, pe locul I. După desfășurarea tuturor probelor, a reușit sa rămână în primii 3. Si Andrei Drugan, vâlcean si coleg de clasa cu Darius la CNI Matei Basarab (12C), a obținut rezultate remarcabile, ținând cont ca au participat primii 30 de elevi din țară, cei care au constituit lotul lărgit al României. În perioada 21-25 mai 2026, Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) au organizat în comun pregătirea intensivă a lotului național pentru cea de-a treia ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială.

Recunoștința sa și a familiei se îndreaptă către cei care l-au îndrumat, sprijinit, încurajat și susținut, menționând-o aici pe profesoara sa de informatică și dirigintă – Violeta Grecea.