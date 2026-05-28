„Cocoșul de Hurez” «cântă» pentru a 54-a oară, anul acesta

Horezu «deschide larg porțile» pentru a 54 -a ediție a Târgului Ceramicii Populare Românești „Cocoșul de Hurez”, eveniment de referință pentru identitatea culturală a României și patrimoniului imaterial UNESCO.

Manifestarea se va desfășura în perioada 5-7 iunie 2026, într-un cadru natural deja cunoscut – Platoul „Stejari” din Horezu.

Târgul „Cocoșul de Hurez” nu reprezintă doar un simplu eveniment comercial, ci o celebrare a continuității tradițiilor noastre. Programul evenimentului cuprinde expoziții cu vânzare ale celor mai mari meșteri olari din țară, ateliere de ceramică și momente artistice dedicate folclorului autentic.