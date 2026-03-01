LIGA FLORILOR:

SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSM BUCUREȘTI 29-31

➡️Un indicator al progresului SCM Râmnicu Vâlcea ar putea fi statistica ultimelor două sezoane. De la – 12 și – 6, anul trecut, la – 2 și – 1 acum, cu două partide în care vâlcencele au fost aproape de rezultate mari, după evoluții foarte bune.

➡️Poate că meciul s-a jucat în prima parte, când vâlcencele au găsit greu culoare în atac, iar, de partea cealaltă, Maslova a fost de neoprit. Apoi, Florentin Pera a schimbat liniile, ca la hochei, cu impact pozitiv în evoluția SCM-ului din Râmnic.

➡️Să marchezi 29 de goluri împotriva unei apărări precum a CSM-ului este un fapt remarcabil, dar plusez cu apărarea Vâlcii care, după minutul 20, a avut o prestație excelentă.

‼️O mențiune specială pentru centrul Amalie Wulff, cea care a adus viziune și determinare în jocul vâlcean. Iar secvența în care e aproape de conflict cu Crina Pintea rămâne memorabilă pentru ambiția micuței jucătoare. Cât despre determinarea întregii echipe SCM, Djurdjina Jaukovic spune totul: „Aceste fete de la Vâlcea care veneau cu toată puterea„.

➡️Ca și descătușarea pe final a Bojanei Popovici, un strigăt eliberator la ultimul time-out luat, semn al luptei crâncene care s-a dat vineri în sala Traian.

Declarații după meci:

👉Iulia Curea (antrenor secund CSM București):

„Ne așteptam să fie un meci foarte greu, indiferent că suntem noi într-o formă foarte bună. Întotdeauna a fost dificil aici, cu publicul și cu atmosfera din sală. Dar noi ne-am pregătit foarte bine și ne bucurăm că am luat cele două puncte. Cred că resimțim și un pic de oboseală, după atâtea meciuri, este normal să vină și unul mai puțin bun. Vâlcea vine după o pauză și pare că a avut mai multă poftă de handbal decât noi astăzi. Câteodată, a părut un meci mai șut, pentru că faulturile care se fac de jucătoarele care sunt în atac și vin în apărare sunt niște faulturi pe care unii nu le văd și atunci este normal să apară ceva nervi și tensiune. Însă a fost o luptă dreaptă într-un meci foarte frumos și felicit echipa din Vâlcea pentru modul în care au jucat. În ceea ce privește lupta pentru titlu, azi am încheiat un mic capitol, cred că mai avem vreo trei-patru meciuri grele. Ne gândim, desigur, la titlu, dar mai avem până acolo. Final Four? Este visul tuturor de la echipă, pentru asta muncim în draci. Va fi a patra oară cu Esbjerg. Ele au avut fluctuații în acest sezon, au schimbat antrenorul și puțin sistemul de joc. Căutăm să găsim meciurile în care să le identificăm foarte bine pe cele de la Esbjerg și să le pregătim că atare. Doar la meciurile cu Esbjerg ne gândim”.

👉Florentin Pera (antrenor principal SCM Râmnicu Vâlcea):

„Meci echilibrat, care se putea încheia cu orice rezultat. Cred că micile detalii în momentele decisive au făcut diferența, ele au avut jucătoarele de 9 metri care au marcat și care au ușurat munca echipei lor. Noi am ratat pe final, am făcut și o greșeală tehnică, dar, în cele din urmă, Vâlcea a arătat un handbal de nivel ridicat, așa cum a făcut-o pe durata întregului campionat. Faptul că, în două meciuri cu CSM, am fost foarte aproape de a obține egalul sau chiar victoria, demonstrează că Vâlcea este pe drumul bun și ne dă încredere pentru viitorul în care dorim ca echipa să joace în Liga Campionilor. Nu este ușor să vii de la un ecart de cinci goluri și spoi să te bați pentru victorie. Felicit jucătoarele noastre, este meritul lor, s-au luptat, au crezut, chiar dacă la început au intrat mai timorate. Dar, treptat, ne-am regăsit cadența. Cred că am avut maturitate în joc și răbdare cu care am construit fiecare atac până în situație clară. Sunt puțin nemulțumit de începutul de joc, de culoarele din apărare, am pierdut cam ușor niște dueluri în prima parte, chiar dacă noi știam și am pregătit în special împotriva Maslovei. Mă bucur că jucătoarele noastre s-au completat, cred că am folosit toată foaia de joc astăzi. Mulțumim pentru atmosfera făcută de spectatori și le promitem că vom păstra aceeași atitudine, același spirit de echipă”.

👉Djurdjina Jaukovic (CSM București):

„În primul rând, vreau să felicit fetele de la Vâlcea, pentru că a fost un meci foarte bun, într-o atmosferă excelentă. Mi-a plăcut să văd sala plină, e normal ca spectatorii să susțină favoritele, dar totul a fost foarte fair-play. Sigur că ne așteptam la un meci complicat, știm că ele formează o echipă grozavă, jucătoare foarte bune. De asemenea, joacă din ce în ce mai bine pe măsură ce merge campionatul. Cu atât sunt mai mândră și fericită pentru echipa mea. Mai ales că a fost o perioadă dificilă pentru noi, de genul două luni, cred, 14 meciuri jucate. A fost foarte greu, dar mă bucur că am reușit să rămânem și sănătoase, acum putem avea puțin timp de odihnă. Da, a fost un efort intens, jocul a mai avut și momente dure, am înțeles ce ai vrut să spui. Însă, știi, nu e vorba doar de mine în ciocnirile astea. Am primit și eu. Cred că așa este la handbal. Nu-mi place să mă plâng atât de mult. Știu că și handbalul e un joc dificil. Poate uneori e greu, dar nu-mi place să joc murdar. Nu voi face niciodată prostii pentru mine. Când o jucătoare vine către mine, încerc să fac tot posibilul să o opresc. De asemenea, dacă am făcut ceva, nu am făcut-o niciodată intenționat, ca să rănesc pe cineva. Este vorba și despre atmosfera din sală, îți dă această motivație de luptă. Și jocul, aceste fete de la Vâlcea, pentru că și ele veneau cu toată puterea. Nu poți compara cu, nu știu, o să dau un exemplu, cu un meci cu Iași. E un joc total diferit, știi. Dar cred că asta e cu adevărat plăcut, să ai astfel de meciuri în Liga Română, ca cel de astăzi.. Nu sunt atât de multe și e important să le folosești în cel mai bun mod”. Am spus că, într-un fel, este bine că jucăm direct în sferturile de finală, dar asta înseamnă și că nu vom avea meciuri în martie, în Liga Campionilor. E suficient timp să ne pregătim pentru Esbjerg

Cred că poate fi o bună revanșă pentru sezonul trecut. Îmi amintesc cum am fost cu toții dezamăgite și frustrate după al doilea meci. Cel mai important este să rămânem sănătoase, să muncim din greu și să încercăm să menținem același ritm ca la începutul anului acesta”.

👉Amalie Wulff (SCM Râmnicu Vâlcea):

„Un meci foarte încrâncenat. Ele sunt foarte puternice, dar și noi am făcut o partidă bună, am avut o defensivă puternică. Am fost bine și în atac, ne-am construit multe șanse, din păcate am ratat câteva la final. Personal, am stat în fața câtorva jucătoare dintre cele mai bune din lume. Însă eu nu mă gândesc la cine este în fața mea, vreau să joc normal, adică să-mi fac jocul meu. Când am mingea în mână și timpul curge, încerc doar să joc handbal. Dar într-adevăr trebuie să joci la cel mai înalt nivel când ai asemenea adversare. Și nu numai eu, toată echipa noastră a stat bine pe picioare astăzi”.