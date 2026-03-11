PENTRU SCM RÂMNICU VÂLCEA, PLAY-OFF-UL PENTRU PROMOVARE ÎNCEPE SÂMBĂTĂ, LA LUPENI

ATITUDINE, FORȚĂ, MOTIVAȚIE!

‼️Dintr-o dată, timpul s-a comprimat pentru echipa de fotbal SCM Râmnicu Vâlcea. Dacă lidera seriei 6 din Liga 3 a tratat cu o oarecare lejeritate partidele de după reluarea campionatului, astăzi nu mai este loc de relaxare, după cum nu este vreme nici de gânduri pesimiste.

Și nici de înflorituri gazetărești. Așa că voi fi scurt, dar cu sufletul mereu alături de echipă.

‼️Formal, play-off-ul de promovare în Liga 2 va starta pe 3 aprilie. Nu e nicio exagerare când afirm că pentru SCM Râmnicu Vâlcea play-off-ul de promovare în Liga 2 începe sâmbătă, la Lupeni, pentru a continua, peste doar două săptămâni, la Mediaș. Vor fi două partide impactante, la finalul cărora ar fi util să mai punem în sac alte 6 puncte pentru turneul final. Cu două victorii, Vâlcea și-ar asigura o poziție foarte bună pentru play-off.

‼️Va fi greu. Infernal. La Lupeni se face mobilizare pentru un stadion plin. Am citit comentarii care spun că pe vâlceni îi va aștepta „infernul” în Valea Jiului. Iar Mediașul se află aproape de a-și lua stadionul înapoi, deci pe un val de moral bun.

Așa, și? Toți vor să bată liderul, de când lumea se gândește așa.

‼️Replicați cu atitudine de învingători, cu forță și motivație, negreșit lucrurile frumoase vor veni către voi. Și către toți suporterii vâlceni.

‼️Și, nu uitați, jucători și staff ! Obiectivul SCM rămâne promovarea în Liga 2 și în această cheie trebuie duse toate eforturile voastre. Știu că munciți și că sunteți conectați. Însă de-acum și până în iunie trebuie să dați maximum.

‼️Jucați pentru voi, dar și pentru orașul acesta care încă știe și încă vrea fotbal mai mare ! E vremea voastră, împliniți-vă prin atitudine și fotbal!

Atât.

‼️Ba nu. Apropo de oraș. La sfârșitul anului trecut, primarul Mircia Gutău și-a anunțat sprijinul pentru echipa de fotbal. Continui să cred în onestitatea acelei declarații publice. Așa că îl invit pe primarul Mircia Gutău la Lupeni. Sau dacă este prea din scurt, îl invit de pe-acum la Mediaș. Pe cheltuiala mea. Și, pe drum, îi voi demonstra că acei 10,000 de oameni din oraș, care au fost anul trecut la barajul cu Bistrița, sunt reali.

HAIDE, VÂLCEA!