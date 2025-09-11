Șomajul în Vâlcea, sub 3 la sută

La sfârşitul lunii AUGUST, rata şomajului în județul Vâlcea a fost de 2,75%. Numărul total de şomeri la finele lunii AUGUST 2025 a fost de 3827 șomeri din care 1782 femei și 2045 bărbați. Rata șomajului înregistrat în luna august a fost calculată folosind datele comunicate de INS privind populația activă civilă la data de 01.01.2025, informații ce sunt furnizate în fiecare an, de regulă în luna septembrie.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1350 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj (din care 154 sunt absolvenți), iar 2477 persoane sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2673 șomeri provin din mediul rural și 1154 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea, respectiv 2600 persoane (67,94%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale, 979 persoane (25,58%), iar 248 persoane (6,48%) au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 208 persoane foarte greu ocupabile, 1660 greu ocupabile, 1623 mediu ocupabile, iar 336 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre.

informații furnizate de Compartimentul Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ AJOFM Vâlcea