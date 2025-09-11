ITM Vâlcea a descoperit 7 muncitori «la negru» și au dat amenzi de peste 160 mii lei

În luna august 2025, Serviciul Control Relaţii de Muncă și Compartimentul Muncă Nedeclarată au efectuat 85 controale, fiind dispuse 206 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă. Au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, din care 7 avertismente şi 12 amenzi în valoare de 161.500 lei. În timpul controalelor, au fost identificate 7 persoane în situații de muncă nedeclarată, din care:

– 7 persoane fiind primite la muncă fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă.

Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționati in conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e cu amenzi contravenționale in valoare totală de 140.000 lei.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:

– cazuri de muncă nedeclarată;

– neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;

– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;

– neplata drepturilor salariale ;

– neacordarea repausului săptămânal ;

– neplata orelor suplimentare ;

– neplata orelor de noapte.