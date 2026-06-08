Conducta CET de la Gară…iar a „dat-o în bară”

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 09.06.2026, intre orele 900 ÷ 1800, pentru eliminare avarie conducta tur DN600 pe str. M. V. Popescu, zona Parc Nou. Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT23 Cerna; PT30 OLTCHIM ; PT32 Scoala nr.5; PT33 Timis; PT34 Traian; PT35 Traian; PT36 Traian; PT37 Traian; PT38 Nord; PT39 Nord; PT40 Nord; PT41 Nord; PT42 Nord; PT43 Liceul Energetic; UM Panait Donici; Sala Polivalenta; Teatrul Anton Pann; Spitalul Judetean Valcea; Pompieri Valcea; Directia Sanatate Publica.

În ultimele luni, conducta a cedat de mai multe ori pe această stradă, firește, în locuri diferite…echipele de intervenție au învățat deja drumul.