ITM Vâlcea a MAI descoperit două persoane cu muncă la «negru»

În luna mai 2026, Compartimentul Relaţii de Muncă a efectuat 95 controale, fiind dispuse 240 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă. Au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale, din care 6 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 113.000 lei.

În timpul controalelor, au fost identificate 2 persoane prestând muncă nedeclarată.

Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționați în conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e cu amenzi contravenționale in valoare totală de 80.000 lei.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:

– cazuri de muncă nedeclarată;

– neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;

– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;

– neplata drepturilor salariale;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neplata orelor suplimentare;

– neplata orelor de noapte.