Avaria conductei de la Vlădești va lăsa locuitorii de pe câteva străzi, fără apă. În 7 ore, Apavil promite remedierea

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă identificată pe conducta din PEHD D200/90 mm de pe strada Principală DN64A, comuna Vlădești, în data de 11.06.2026, în intervalul 900–1600, se va întrerupe furnizarea apei potabile către consumatorii existenți în comuna Vlădești, strada Principală DN64A (de la intersecția cu Municipiul Râmnicu Vâlcea până la strada Valea Ursului – partea dreapta de mers dinspre Râmnicu Vâlcea către Păușești Măglași) și străzile: Valea Ursului, Bogoslovești, David, Garoafelor, Zootehniei, Orasel și Tintulești) .

„Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”, au precizat reprezentanții APAVIL.