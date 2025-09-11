Extraordinară la Primăria Râmnicului – buget, școli, investiții și prețul la căldură

Primarul Râmnicului a convocat vineri, 12 septembrie, Consiliul Local în ședință extraordinară. Vor fi abordate patru domenii de importanță maximă – rectificare buget, investiții, școlile din oraș și aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație. Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Pentru că sunt puncte foarte importante, care ne privesc pe noi toți, vă prezentăm mai jos punctele de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336/25 din 28 noiembrie 2024 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, propuse să funcționeze pentru anul școlar 2025 – 2026 – inițiator Primarul municipiului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2025 – inițiator Primarul municipiului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2025 – inițiator Primarul municipiului. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație, începând cu data de 01.09.2025 – inițiator Primarul municipiului.