Șomajul în Vâlcea, rămâne sub 3 la sută

Conform datelor prezentate de AJOFM Vâlcea, la sfârşitul lunii octombrie, rata şomajului în județul Vâlcea a fost de 2,95%. Numărul total de şomeri la finele lunii OCTOMBRIE 2025 a fost de 4092 șomeri din care 1966 femei și 2126 bărbați.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1477 sunt beneficiari de indemnizație de șomaj (din care 187 sunt absolvenți), iar 2615 persoane sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2704 șomeri provin din mediul rural și 1388 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, respectiv 2612 persoane (63,83%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale, 1173 persoane (28,67%), iar 307 persoane (7,50%) au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 221 persoane foarte greu ocupabile, 1751 greu ocupabile, 1758 mediu ocupabile, iar 362 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre.