Râmnicul începe „ofensiva” împotriva țânțarilor și căpușelor

• Piețe Prest va derula dezinsecția pe spațiile verzi din domeniul public al municipiului • apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine și viermii de mătase

Ca urmare a prognozei meteo ce anunță stabilizarea vremii în ultima decadă a acestei luni (condiție obligatorie pentru succesul unei astfel de acțiuni), Piețe Prest S.A. va derula în perioada 20 – 30 iunie operațiuni de dezinsecție prin aplicare de la sol de tratament de tip ceață rece ULV împotriva țânțarilor, căpușelor și gândacilor pe spațiile verzi din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea. Tratamentele se vor aplica nocturn, între orele 22.00 – 06.00, iar substanțele folosite vor fi SOLFAC TRIO EC 140 RF (deținătoare a Avizului nr. 5645BIO/18/24 emis de Ministerul Sănătății, Comisia națională pentru substanțe biocide) și BIOPREN 50 LML (avizată prin Certificatul pentru Autorizarea Produsului Biocid nr. RO/2020/0294/MRP/IT/2019/00/596/AUT din 18.11.2019 emis de Ministerul Sănătății, Comisia națională pentru substanțe biocide). Această ultimă substanță este folosită în premieră în Râmnic și este un larvicid destinat creșterii eficienței și persistenței tratamentului. Tot la nivel de premieră figurează și numărul echipamentelor ce vor fi utilizate în această campanie, respectiv două tunuri autopurtate, o pompă și un termonebulizator.

Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine și viermii de mătase în scopul evitării contactului cu substanța insecticidă distribuită pe toate zonele verzi aparținând domeniului public. În cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, perioada stabilită pentru efectuarea tratamentelor de dezinsecție se va decala sau prelungi. O a doua campanie de acest fel se va derula în cursul lunii iulie, la o dată ce va fi anunțată din timp.