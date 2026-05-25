Curtea de Apel Pitești a hotărât: acces efectiv şi deplin al părţilor la dosarul propriu la distanţă

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că la nivelul întregii Curţi vor fi disponibile părţilor prin intermediul dosarului electronic dosarele având ca obiect relaţiile de familie şi cu minori, precum şi toate celelalte dosare judiciare, cu excepţia măsurilor dispuse de judecătorii de drepturi şi libertăţi şi a celor cuprinzând înscrisurile confidenţiale, potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Măsura luată de Preşedintele Curţii a vizat asigurarea accesului efectiv şi deplin al părţilor la dosarul propriu la distanţă şi armonizarea practicii instanţelor din judeţul Argeş faţă de cele din judeţul Vâlcea, la acestea din urmă existând implementată o astfel de măsură începând cu anul 2023.

În plus, s-a decis ca şi dovezile de îndeplinire a procedurii de citare şi comunicare să fie încărcate în dosarul electronic, pentru ca părţile sau reprezentanţii lor să aibă cunoştinţă în termen util despre îndeplinirea legală a acestor proceduri, fără a fi nevoie să se deplaseze la sediile instanţelor.

În fine, de la data de 1 iunie 2026, la nivelul Curţii de apel se va folosi şi modalitatea legalizării hotărârilor judecătoreşti cu semnătura electronică a instanţei, urmând ca această posibilitate să fie dezvoltată la toate instanţele din circumscripţie, astfel încât participanţii la actul de justiţie să nu fie nevoiţi să se deplaseze la sediile instanţelor pentru efectuarea acestei operaţiuni.