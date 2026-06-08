Locul I pe țară pentru Vâlcea la Concursul național „Cultură și Civilizație din România”

Proiectul „Întoarcerea Biruitorului Acasă! Reînhumarea osemintelor locotenent-colonelului (r.) Antonie Ionescu” aduce județului Vâlcea cea mai înaltă distincție națională

Județul Vâlcea a obținut Locul I la nivel național în cadrul Concursului Național „Cultură și Civilizație în România”, competiție organizată de Ministerul Educației și Cercetării, prin proiectul „Întoarcerea Biruitorului Acasă! Reînhumarea osemintelor locotenent-colonelului (r.) Antonie Ionescu”.

Performanța a fost realizată de elevii Gîrtone Larisa, Olaru Roberto și Vasile Vlad, reprezentând Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu-Vâlcea și Palatul Copiilor Râmnicu-Vâlcea, sub coordonarea profesorilor Sîiulescu Lăcrămioara și Sîiulescu Flavius-Cătălin.

Proiectul a avut în centrul său personalitatea excepțională a locotenent-colonelului (r.) Antonie Ionescu (1886–1978), fiu al satului Izvorul Rece, comuna Vaideeni, eroul care, în dimineața zilei de 6 noiembrie 1918, a intrat primul în Suceava în fruntea unui detașament de grăniceri români și a arborat tricolorul pe turla Primăriei, marcând simbolic revenirea Bucovinei la patria-mamă.

Pornind de la această pagină de istorie aproape uitată, elevii au desfășurat o amplă activitate de documentare în arhive, biblioteci și colecții particulare, au analizat documente istorice, fotografii și mărturii și au urmărit întregul proces de identificare și readucere acasă a osemintelor eroului. Demersul s-a transformat într-o adevărată lecție despre memorie, identitate și responsabilitate față de trecut.

Juriul național a apreciat originalitatea temei, valoarea documentară a cercetării, caracterul interdisciplinar al proiectului și implicarea elevilor într-un demers autentic de recuperare a memoriei istorice locale și naționale.

Succesul obținut reprezintă nu doar o victorie a unor elevi talentați și a profesorilor lor, ci și o recunoaștere a valorilor culturale și istorice ale județului Vâlcea. Prin acest proiect, un erou al Marii Uniri revine în atenția publică după mai bine de un secol, iar generațiile tinere descoperă că istoria nu înseamnă doar date și evenimente, ci oameni care au avut curajul să schimbe destinul unei națiuni.

În perioada următoare, proiectul va continua prin organizarea ceremoniei de reînhumare a osemintelor locotenent-colonelului (r.) Antonie Ionescu în satul natal Izvorul Rece, comuna Vaideeni, locul de unde a plecat spre a-și sluji țara și unde se va întoarce, în sfârșit, acasă.

Locul I național obținut de Vâlcea demonstrează că memoria eroilor poate deveni o lecție vie pentru generațiile de astăzi și că respectul pentru trecut reprezintă fundamentul viitorului.