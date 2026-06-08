Bărbat spulberat de tren în Halta Nord

• salvatorii l-au scos dintre roțile trenului, cu multiple traumatisme și piciorul drept amputat

Accident feroviar în Rm. Valcea, Halta Nord, 1 persoană lovită de trenul care circula pe ruta Craiova-Sibiu.Intervin forte din cadrul Detașamentului Râmnicu Vâlcea cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță TIM.

Victima este un bărbat și a fost extrasă, semiconștientă, TCC hemoragic, amputație membru inferior drept, asistată de TIM Vâlcea. Trenul este de tip Săgeată Albastră se deplasa către Sibiu.

În tren sunt aproximativ 80 de călători, nu necesită asistență medicală, victima a fost transportată la UPU Vâlcea.