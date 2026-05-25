Rata șomajului, în limitele ultimelor luni, în județul Vâlcea

La sfârşitul lunii APRILIE, rata şomajului în județul Vâlcea a fost de 2,82%. Numărul total de şomeri la finele lunii APRILIE 2026 a fost de 3921 persoane din care 2011 femei și 1910 bărbați.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1666 sunt beneficiari de indemnizaţie de șomaj (din care 14 sunt absolvenți), iar 2255 persoane sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2563 șomeri provin din mediul rural și 1358 sunt din mediul urban.

Din totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, ponderea cea mai mare o au șomerii cu studii primare/gimnaziale, respectiv 1497 persoane (38,18%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale, 1214 persoane (30,96%), cu studii profesionale/arte și meserii 910 persoane (23,21%), iar 300 persoane (7,65%) au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 216 persoane foarte greu ocupabile, 1566 greu ocupabile, 1728 mediu ocupabile, iar 411 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.