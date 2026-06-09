Judecătorii resping în unanimitate noua lege a salarizării și iau în discuție oprirea integrală a activității în instanțe

În urma dezbaterilor din Adunările generale ale judecătorilor instanţelor din raza Curţii de Apel Piteşti, reprezentanții instituției au revenit cu un comunicat de presă din care reiese că un număr de 195 judecători din circumscripţia Curţii de Apel Piteşti au stabilit, în cadrul Adunărilor generale a judecătorilor convocate de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii următoarele:

Judecătorii denunţă degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică.

Ei solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să efectueze toate demersurile instituţionale la nivel intern şi internaţional în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept prin oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătoreşti şi prin recunoaşterea de către celelalte puteri a independenţei reale a judecătorului, ca cerinţă esenţială într-o societate democratică.

Aceștia resping, ca inacceptabile, dispoziţiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor, susţinând în integralitate observaţiile înaintate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii având acest obiect.

Judecătorii amână pentru viitoarea şedinţă a adunărilor generale luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activităţii instanţei.