ASTĂZI, FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU CONTRA COZIA CĂLIMĂNEȘTI, MARELE MECI AL LIGII 4 NURVIL

Vasile Ilinca (antrenor Cozia Călimănești): „Suntem bine după victoria de la Alunu. Și nu avem jucători accidentați, ceea ce este îmbucurător în condițiile lotului nostru restrâns. Dar vreau să alergăm mai mult decât în meciurile trecute. Vreau să arătăm atitudine, determinare, dorință de victorie. Iar la final, să fim siguri că am dat tot ce este mai bun din noi, indiferent care va fi rezultatul” .

Cătălin Avan (primar Păușești-Otăsău): „Este meciul care reprezintă încununarea muncii de un an. Suntem pregătiți. Nu ne-a dat peste cap înfrângerea din Cupa României, să spunem că, până la urmă, a fost asumată. Nu va evolua Trașcă astăzi, dar sperăm să-l recăpătăm pentru eventualul baraj. Altfel, ne-am recuperat joi la Govora, atmosfera este bună. Băieții sunt încrezători, liniștiți, dar conectați la partidă. Grupul se prezintă unit, majoritatea jucătorilor vor juca și în Liga 3, dacă va fi să promovăm. Trebuie să câștigăm astăzi, viitorul tuturor depinde și de această partidă. Pentru că, dacă nu ne va ieși, eu altă aventură nu mai fac”.

